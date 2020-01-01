Головний поліцейський області зустрівся з луцькими рестораторами. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Коли підприємці-мітингувальники у Луцьку прийшли під стіни ГУНП області після протестів під Волинською ОДА, начальник управління поліції Юрій Крошко запросив ініціативну групу на перемовини.
Нагадаємо, що мітинг відбувається із самого ранку 11 листопада.
Один із учасників акції - відомий ресторатор міста Роман Хорзов звернувся із проханням донести інформацію до вищих чинів про проблеми представників готельно-ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень.
Зокрема, мова йшла про обмеження в роботі на вихідних, так званий «карантин вихідного дня» та обмеження у роботі у вечірній час, зважаючи на те, що більшість закладів отримують прибутки саме в суботу-неділю або ж спеціалізуються лише на нічній роботі, зокрема і низка закладів Хорзова.
«Ми прийшли, аби нас почули, ви ж бачите, що мітинг мирний, хоч багато молодих людей були налаштовані агресивно», - говорить Роман.
Мовляв, активісти розуміють, що на містах-областях влада нічого змінити не може, саме тому підготували звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Зі слів активістів, за один день його підписало 7 тисяч людей.
Власник піцерії «Теревені» Богдан Василюк каже, що за час карантину прибутки впали удвічі і не лише у його закладі.
«Якщо заклад закриють на вихідні, то прибутків ми не матимемо взагалі. У нас 32 столики, у будні зайняті - 3-4», - говорить ресторатор.
«Я хочу сказати про ту тривогу, що величезна кількість людей може в найближчий час лишитися без роботи. Сьогодні це не бунт рестораторів, а бунт людей, всі обідніли. У деяких закладах весь прибуток йде увечері. От в нашому закладі ми можемо заробити в суботу, тоді найбільший потік людей», - виступив представник ресторану «Корона Вітовта» Олег Іванюк.
Начальник управління поліції Юрій Крошко каже, що «по-людськи» розуміє, однак поліцейські накази виконувати повинні.
«Незаконних не виконуємо», - говорить правоохоронець: «По-людськи вас розумію, справедливість сприймаю, але поки на службі...»
Юрій Крошко пообіцяв передати звернення своєму керівництву і повідомити про результат.
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Нагадаємо, що мітинг відбувається із самого ранку 11 листопада.
Один із учасників акції - відомий ресторатор міста Роман Хорзов звернувся із проханням донести інформацію до вищих чинів про проблеми представників готельно-ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень.
Зокрема, мова йшла про обмеження в роботі на вихідних, так званий «карантин вихідного дня» та обмеження у роботі у вечірній час, зважаючи на те, що більшість закладів отримують прибутки саме в суботу-неділю або ж спеціалізуються лише на нічній роботі, зокрема і низка закладів Хорзова.
«Ми прийшли, аби нас почули, ви ж бачите, що мітинг мирний, хоч багато молодих людей були налаштовані агресивно», - говорить Роман.
Мовляв, активісти розуміють, що на містах-областях влада нічого змінити не може, саме тому підготували звернення до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Зі слів активістів, за один день його підписало 7 тисяч людей.
Власник піцерії «Теревені» Богдан Василюк каже, що за час карантину прибутки впали удвічі і не лише у його закладі.
«Якщо заклад закриють на вихідні, то прибутків ми не матимемо взагалі. У нас 32 столики, у будні зайняті - 3-4», - говорить ресторатор.
«Я хочу сказати про ту тривогу, що величезна кількість людей може в найближчий час лишитися без роботи. Сьогодні це не бунт рестораторів, а бунт людей, всі обідніли. У деяких закладах весь прибуток йде увечері. От в нашому закладі ми можемо заробити в суботу, тоді найбільший потік людей», - виступив представник ресторану «Корона Вітовта» Олег Іванюк.
Начальник управління поліції Юрій Крошко каже, що «по-людськи» розуміє, однак поліцейські накази виконувати повинні.
«Незаконних не виконуємо», - говорить правоохоронець: «По-людськи вас розумію, справедливість сприймаю, але поки на службі...»
Юрій Крошко пообіцяв передати звернення своєму керівництву і повідомити про результат.
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