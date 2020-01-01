Головний поліцейський області зустрівся з луцькими рестораторами. ФОТО

Коли підприємці-мітингувальники у Луцьку прийшли під стіни ГУНП області після протестів під Волинською ОДА, начальник управління поліціїзапросив ініціативну групу на перемовини.Нагадаємо, щоОдин із учасників акції - відомий ресторатор містазвернувся із проханням донести інформацію до вищих чинів про проблеми представників готельно-ресторанного бізнесу в умовах карантинних обмежень.Зокрема, мова йшла про обмеження в роботі на вихідних, так званий «карантин вихідного дня» та обмеження у роботі у вечірній час, зважаючи на те, що більшість закладів отримують прибутки саме в суботу-неділю або ж спеціалізуються лише на нічній роботі, зокрема і низка закладів Хорзова.«Ми прийшли, аби нас почули, ви ж бачите, що мітинг мирний, хоч багато молодих людей були налаштовані агресивно», - говорить Роман.Мовляв, активісти розуміють, що на містах-областях влада нічого змінити не може, саме тому підготували звернення до міністра внутрішніх справЗі слів активістів, за один день його підписало 7 тисяч людей.Власник піцерії «Теревені»каже, що за час карантину прибутки впали удвічі і не лише у його закладі.«Якщо заклад закриють на вихідні, то прибутків ми не матимемо взагалі. У нас 32 столики, у будні зайняті - 3-4», - говорить ресторатор.«Я хочу сказати про ту тривогу, що величезна кількість людей може в найближчий час лишитися без роботи. Сьогодні це не бунт рестораторів, а бунт людей, всі обідніли. У деяких закладах весь прибуток йде увечері. От в нашому закладі ми можемо заробити в суботу, тоді найбільший потік людей», - виступив представник ресторану «Корона Вітовта»Начальник управління поліції Юрій Крошко каже, що «по-людськи» розуміє, однак поліцейські накази виконувати повинні.«Незаконних не виконуємо», - говорить правоохоронець: «По-людськи вас розумію, справедливість сприймаю, але поки на службі...»Юрій Крошко пообіцяв передати звернення своєму керівництву і повідомити про результат.