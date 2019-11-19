вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках

Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках
11 листопада минає рік з моменту, коли громадський транспорт Луцька перейшов на безготівкову оплату, втім, досі від 30 до 50 відсотків пасажирів платять за проїзд готівкою.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

За підрахунками управління транспорту Луцькради, нині у будні дні пасажиропотік у Луцьку складає понад 70 тисяч пасажирів в день. У вихідні дні показник значно менший: близько 40 тисяч. Втім, в управлінні транспорту кажуть, що від 30 до 50 відсотків людей досі платять готівкою.

Чиновники кажуть, що ситуацію можна змінити лише за рахунок жорсткішого контролю. Коли у жовтні на декілька днів контролери посилено перевіряли весь громадський транспорт, готівки в маршрутках різко стало менше.

“У ті дні у нас виросла оплата за допомогою електронних квитків до 93 тисяч. Якщо ж взяти вчора, понеділок, будній день, 73 тисячі, то 20 тисяч – це не те, що вони не їхали, це вони знову ж таки перейшли на форму оплати – готівка”, – розповідає очільник управління транспорту Луцькради Володимир Степанов.

Нині найбільше контролерів, а це 26, працюють у тролейбусах.

“В місяць буває і по 80, і по 120 чоловік виявляємо. Звичайно, у нас не самоціль накласти штраф, ми хочемо нагадати, що єдиним проїзним квитком у Луцьку є електронний квиток”, – запевняє очільник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.

Більше – у сюжеті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: е-квиток, безготівкова оплата проїзду, рік, результати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Волині за місяць коронавірус виявили у 140 працівників шкіл та понад пів сотні учнів
29 вересень, 10:00
У транспорті Луцька за проїзд можна заплатити через Android Pay
12 березень, 14:15
Громади біля Луцька не хочуть давати гроші на перевезення пільговиків у місті
04 березень, 10:04
Перші результати впровадження е-квитка у транспорті Луцька
28 лютий, 15:35
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А ви оштрафуйте раз на 17тисяч водія,бо він бере гроші і перший порушує правила розрахунку.А тоді власника.Думаю, тоді будуть боятися
Відповісти
Вибір редактора
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО
Сьогодні, 13:47
Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках
Сьогодні, 13:31
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Сьогодні, 13:24
На Волині грабіжник вирвав сумку з рук жінки, коли та йшла на роботу
Сьогодні, 13:19
Головний поліцейський області зустрівся з луцькими рестораторами. ФОТО
Сьогодні, 13:03
Схожі новини
Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька
19 листопад, 2019, 10:41
Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО
19 листопад, 2019, 09:05
Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО Е-квиток у Луцьку: перевізники не будуть платити штрафи за порушення графіків руху. ОНОВЛЕНО
08 листопад, 2019, 16:26
Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА
08 листопад, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО
Сьогодні, 13:47
 0
Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках
Сьогодні, 13:31
 0
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Сьогодні, 13:24
 0
На Волині грабіжник вирвав сумку з рук жінки, коли та йшла на роботу
Сьогодні, 13:19
 0
Головний поліцейський області зустрівся з луцькими рестораторами. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8