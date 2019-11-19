Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках
Сьогодні, 13:31
11 листопада минає рік з моменту, коли громадський транспорт Луцька перейшов на безготівкову оплату, втім, досі від 30 до 50 відсотків пасажирів платять за проїзд готівкою.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
За підрахунками управління транспорту Луцькради, нині у будні дні пасажиропотік у Луцьку складає понад 70 тисяч пасажирів в день. У вихідні дні показник значно менший: близько 40 тисяч. Втім, в управлінні транспорту кажуть, що від 30 до 50 відсотків людей досі платять готівкою.
Чиновники кажуть, що ситуацію можна змінити лише за рахунок жорсткішого контролю. Коли у жовтні на декілька днів контролери посилено перевіряли весь громадський транспорт, готівки в маршрутках різко стало менше.
“У ті дні у нас виросла оплата за допомогою електронних квитків до 93 тисяч. Якщо ж взяти вчора, понеділок, будній день, 73 тисячі, то 20 тисяч – це не те, що вони не їхали, це вони знову ж таки перейшли на форму оплати – готівка”, – розповідає очільник управління транспорту Луцькради Володимир Степанов.
Нині найбільше контролерів, а це 26, працюють у тролейбусах.
“В місяць буває і по 80, і по 120 чоловік виявляємо. Звичайно, у нас не самоціль накласти штраф, ми хочемо нагадати, що єдиним проїзним квитком у Луцьку є електронний квиток”, – запевняє очільник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
За підрахунками управління транспорту Луцькради, нині у будні дні пасажиропотік у Луцьку складає понад 70 тисяч пасажирів в день. У вихідні дні показник значно менший: близько 40 тисяч. Втім, в управлінні транспорту кажуть, що від 30 до 50 відсотків людей досі платять готівкою.
Чиновники кажуть, що ситуацію можна змінити лише за рахунок жорсткішого контролю. Коли у жовтні на декілька днів контролери посилено перевіряли весь громадський транспорт, готівки в маршрутках різко стало менше.
“У ті дні у нас виросла оплата за допомогою електронних квитків до 93 тисяч. Якщо ж взяти вчора, понеділок, будній день, 73 тисячі, то 20 тисяч – це не те, що вони не їхали, це вони знову ж таки перейшли на форму оплати – готівка”, – розповідає очільник управління транспорту Луцькради Володимир Степанов.
Нині найбільше контролерів, а це 26, працюють у тролейбусах.
“В місяць буває і по 80, і по 120 чоловік виявляємо. Звичайно, у нас не самоціль накласти штраф, ми хочемо нагадати, що єдиним проїзним квитком у Луцьку є електронний квиток”, – запевняє очільник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У транспорті Луцька за проїзд можна заплатити через Android Pay
12 березень, 14:15
Перші результати впровадження е-квитка у транспорті Луцька
28 лютий, 15:35
Коментарі 1
А ви оштрафуйте раз на 17тисяч водія,бо він бере гроші і перший порушує правила розрахунку.А тоді власника.Думаю, тоді будуть боятися
Останні новини
На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО
Сьогодні, 13:47
Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках
Сьогодні, 13:31