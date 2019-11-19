Рік е-квитку: скільки лучан досі розраховуються готівкою в маршрутках





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За підрахунками управління транспорту Луцькради, нині у будні дні пасажиропотік у Луцьку складає понад 70 тисяч пасажирів в день. У вихідні дні показник значно менший: близько 40 тисяч. Втім, в управлінні транспорту кажуть, що від 30 до 50 відсотків людей досі платять готівкою.



Чиновники кажуть, що ситуацію можна змінити лише за рахунок жорсткішого контролю. Коли у жовтні на декілька днів контролери посилено перевіряли весь громадський транспорт, готівки в маршрутках різко стало менше.



“У ті дні у нас виросла оплата за допомогою електронних квитків до 93 тисяч. Якщо ж взяти вчора, понеділок, будній день, 73 тисячі, то 20 тисяч – це не те, що вони не їхали, це вони знову ж таки перейшли на форму оплати – готівка”, – розповідає очільник управління транспорту Луцькради Володимир Степанов.



Нині найбільше контролерів, а це 26, працюють у тролейбусах.



“В місяць буває і по 80, і по 120 чоловік виявляємо. Звичайно, у нас не самоціль накласти штраф, ми хочемо нагадати, що єдиним проїзним квитком у Луцьку є електронний квиток”, – запевняє очільник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 листопада минає рік з моменту, коли громадський транспорт Луцька перейшов на безготівкову оплату, втім, досі від 30 до 50 відсотків пасажирів платять за проїзд готівкою.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. За підрахунками управління транспорту Луцькради, нині у будні дні пасажиропотік у Луцьку складає понад 70 тисяч пасажирів в день. У вихідні дні показник значно менший: близько 40 тисяч. Втім, в управлінні транспорту кажуть, що від 30 до 50 відсотків людей досі платять готівкою.Чиновники кажуть, що ситуацію можна змінити лише за рахунок жорсткішого контролю. Коли у жовтні на декілька днів контролери посилено перевіряли весь громадський транспорт, готівки в маршрутках різко стало менше.“У ті дні у нас виросла оплата за допомогою електронних квитків до 93 тисяч. Якщо ж взяти вчора, понеділок, будній день, 73 тисячі, то 20 тисяч – це не те, що вони не їхали, це вони знову ж таки перейшли на форму оплати – готівка”, – розповідає очільник управління транспорту Луцькради Володимир Степанов.Нині найбільше контролерів, а це 26, працюють у тролейбусах.“В місяць буває і по 80, і по 120 чоловік виявляємо. Звичайно, у нас не самоціль накласти штраф, ми хочемо нагадати, що єдиним проїзним квитком у Луцьку є електронний квиток”, – запевняє очільник Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц.Більше – у сюжеті.

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