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На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО

На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО
11-го листопада у Нововолинську біля заправки «Укрпетроль» зіткнулися дві автівки.

На перехресті з трасою Р-15 та вулицею Сірка Volkswagen Lupo в’їхав у ВАЗ 2105, який рухався попереду, пише "Буг".

Свідки зазначають, що водій "Жигулі" повертав ліворуч. Автомобілі зазнали механічних пошкодження.

Внаслідок ДТП потерпілих немає. Водії транспортних засобів зазначили, що вирішили оформити європротокол.

На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО

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Теги: Нововоинськ, аварія
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