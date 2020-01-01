На Волині Volkswagen влетів у «Жигулі». ФОТО





На перехресті з трасою Р-15 та вулицею Сірка Volkswagen Lupo в’їхав у ВАЗ 2105, який рухався попереду,



Свідки зазначають, що водій "Жигулі" повертав ліворуч. Автомобілі зазнали механічних пошкодження.



Внаслідок ДТП потерпілих немає. Водії транспортних засобів зазначили, що вирішили оформити європротокол.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го листопада у Нововолинську біля заправки «Укрпетроль» зіткнулися дві автівки.На перехресті з трасою Р-15 та вулицею Сірка Volkswagen Lupo в’їхав у ВАЗ 2105, який рухався попереду, пише "Буг".Свідки зазначають, що водій "Жигулі" повертав ліворуч. Автомобілі зазнали механічних пошкодження.Внаслідок ДТП потерпілих немає. Водії транспортних засобів зазначили, що вирішили оформити європротокол.

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