Другий тур виборів мера Луцька: скільки витратили на бюлетні





Відповідні відомості отримала Громадянська мережа ОПОРА від міської ТВК,



Представники Громадянської мережі ОПОРА проаналізували отриману від Луцької міської ТВК інформацію про кількість виготовлених виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Луцького міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, що відбудеться 15 листопада 2020 року.



Зауважимо, що Луцька міська територіальна виборча комісія надрукувала таку ж саму кількість виборчих бюлетенів для 109 виборчих дільниць у межах міської громади, що і для «першого туру» виборів 25 жовтня. Загальна кількість виготовлених виборчих бюлетенів становить 174 тис. 598. Кількість виборчих бюлетенів була розрахована відповідно до кількості виборців, розміщеної на офіційному сайті Державного реєстру виборців станом на 30 вересня 2020 року. Це число становило 172 тис. 169 виборців з виборчою адресою, натомість станом на 31 жовтня 2020 року загальна кількість виборців скоротилась до 172 тис. 124 осіб, натомість, на окремих виборчих дільницях така кількість змінилась у сторону збільшення.



Нагадаємо, що в межах Луцької міської громади 15 листопада для виборців будуть відчинені 21 мала дільниця (включаючи спецдільниці), 17 середніх та 71 велика виборча дільниця.



Відповідно до частини 8 статті 240 Виборчого кодексу України виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці кожного виборчого округу виготовляються, як правило, у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська територіальна виборча комісія 10 листопада отримала від підприємства-виготовлювача 174 тис. 598 виборчих бюлетенів, загальна вартість яких склала 261 тис. 897 грн.Відповідні відомості отримала Громадянська мережа ОПОРА від міської ТВК, повідомили на сайті ГО "ОПОРА".Представники Громадянської мережі ОПОРА проаналізували отриману від Луцької міської ТВК інформацію про кількість виготовлених виборчих бюлетенів для повторного голосування з виборів Луцького міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі,Зауважимо, що Луцька міська територіальна виборча комісія надрукувала таку ж саму кількість виборчих бюлетенів для 109 виборчих дільниць у межах міської громади, що і для «першого туру» виборів 25 жовтня. Загальна кількість виготовлених виборчих бюлетенів становить 174 тис. 598. Кількість виборчих бюлетенів була розрахована відповідно до кількості виборців, розміщеної на офіційному сайті Державного реєстру виборців станом на 30 вересня 2020 року. Це число становило 172 тис. 169 виборців з виборчою адресою, натомість станом на 31 жовтня 2020 року загальна кількість виборців скоротилась до 172 тис. 124 осіб, натомість, на окремих виборчих дільницях така кількість змінилась у сторону збільшення.Нагадаємо, що в межах Луцької міської громади 15 листопада для виборців будуть відчинені 21 мала дільниця (включаючи спецдільниці), 17 середніх та 71 велика виборча дільниця.Відповідно до частини 8 статті 240 Виборчого кодексу України виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці кожного виборчого округу виготовляються, як правило, у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, з можливим відхиленням зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів в межах поліграфічного листа під час їх виготовлення.

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