Встромила ніж у серце: на Волині 70-річна жінка покінчила життя самогубством
Сьогодні, 14:33
На Волині 70-річна пенсіонерка нанесла собі ножове поранення, яке виявилося несумісним із життям.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 9 листопада у селі Дубечне Старовижівського району. Жінку з пораненням доставили у реанімацію Ратнівської центральної районної лікарні. Проте вчора, 10 листопада, від отриманих травм вона померла.
Як повідомили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов 9 листопада о 16:34 про те, що в селі Дубечне Старовижівського району 70-річна жінка намагалася покінчити із життям та встромила собі ніж в ділянку серця.
У жінки була аномальна поведінка та розлади психіки. За словами рідних, вона вже тривалий час вживала спиртні напої.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія трапилася 9 листопада у селі Дубечне Старовижівського району. Жінку з пораненням доставили у реанімацію Ратнівської центральної районної лікарні. Проте вчора, 10 листопада, від отриманих травм вона померла.
Як повідомили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов 9 листопада о 16:34 про те, що в селі Дубечне Старовижівського району 70-річна жінка намагалася покінчити із життям та встромила собі ніж в ділянку серця.
У жінки була аномальна поведінка та розлади психіки. За словами рідних, вона вже тривалий час вживала спиртні напої.
Головне фото - ілюстративне.
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