Встромила ніж у серце: на Волині 70-річна жінка покінчила життя самогубством





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Подія трапилася 9 листопада у селі Дубечне Старовижівського району. Жінку з пораненням доставили у реанімацію Ратнівської центральної районної лікарні. Проте вчора, 10 листопада, від отриманих травм вона померла.



Як повідомили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов 9 листопада о 16:34 про те, що в селі Дубечне Старовижівського району 70-річна жінка намагалася покінчити із життям та встромила собі ніж в ділянку серця.



У жінки була аномальна поведінка та розлади психіки. За словами рідних, вона вже тривалий час вживала спиртні напої.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 70-річна пенсіонерка нанесла собі ножове поранення, яке виявилося несумісним із життям.Про це стало відомо з власних джерел.Подія трапилася 9 листопада у селі Дубечне Старовижівського району. Жінку з пораненням доставили у реанімацію Ратнівської центральної районної лікарні. Проте вчора, 10 листопада, від отриманих травм вона померла.Як повідомили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов 9 листопада о 16:34 про те, що в селі Дубечне Старовижівського району 70-річна жінка намагалася покінчити із життям та встромила собі ніж в ділянку серця.У жінки була аномальна поведінка та розлади психіки. За словами рідних, вона вже тривалий час вживала спиртні напої.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію