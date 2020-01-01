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Встромила ніж у серце: на Волині 70-річна жінка покінчила життя самогубством

Встромила ніж у серце: на Волині 70-річна жінка покінчила життя самогубством
На Волині 70-річна пенсіонерка нанесла собі ножове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія трапилася 9 листопада у селі Дубечне Старовижівського району. Жінку з пораненням доставили у реанімацію Ратнівської центральної районної лікарні. Проте вчора, 10 листопада, від отриманих травм вона померла.

Як повідомили у диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик надійшов 9 листопада о 16:34 про те, що в селі Дубечне Старовижівського району 70-річна жінка намагалася покінчити із життям та встромила собі ніж в ділянку серця.

У жінки була аномальна поведінка та розлади психіки. За словами рідних, вона вже тривалий час вживала спиртні напої.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, самогубство, пенсіонерка
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