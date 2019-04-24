Домашнє насильство за зачиненими дверима: на Волині судили чоловіка-тирана
Сьогодні, 17:35
Непрацюючий чоловік з Володимира-Волинського, який систематично вчиняв домашнє насильство, постав перед законом.
Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.
Чоловік за місцем свого проживання вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини, тобто умисні дії фізичного та психологічного характеру, що полягали у штовханні та висловлюванні в її сторону нецензурною лайкою.
У залі суду зловмисник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю. Чоловік щиро розкаявся, просив суворо не карати.
За сімейне насильство на нього наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Ще 420 гривень та 40 копійок судового збору він сплатить у дохід держави.
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Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.
Чоловік за місцем свого проживання вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини, тобто умисні дії фізичного та психологічного характеру, що полягали у штовханні та висловлюванні в її сторону нецензурною лайкою.
У залі суду зловмисник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю. Чоловік щиро розкаявся, просив суворо не карати.
За сімейне насильство на нього наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Ще 420 гривень та 40 копійок судового збору він сплатить у дохід держави.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Уродженка Волині дійшла до єропейського суду, щоб захистити себе і своїх дітей від чоловіка-кривдника
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