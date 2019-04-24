Домашнє насильство за зачиненими дверима: на Волині судили чоловіка-тирана





Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише



Чоловік за місцем свого проживання вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини, тобто умисні дії фізичного та психологічного характеру, що полягали у штовханні та висловлюванні в її сторону нецензурною лайкою.



У залі суду зловмисник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю. Чоловік щиро розкаявся, просив суворо не карати.



За сімейне насильство на нього наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Ще 420 гривень та 40 копійок судового збору він сплатить у дохід держави.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Уродженка Волині дійшла до єропейського суду, щоб захистити себе і своїх дітей від чоловіка-кривдника

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Непрацюючий чоловік з Володимира-Волинського, який систематично вчиняв домашнє насильство, постав перед законом.Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град Чоловік за місцем свого проживання вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини, тобто умисні дії фізичного та психологічного характеру, що полягали у штовханні та висловлюванні в її сторону нецензурною лайкою.У залі суду зловмисник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю. Чоловік щиро розкаявся, просив суворо не карати.За сімейне насильство на нього наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Ще 420 гривень та 40 копійок судового збору він сплатить у дохід держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію