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Домашнє насильство за зачиненими дверима: на Волині судили чоловіка-тирана

Домашнє насильство за зачиненими дверима: на Волині судили чоловіка-тирана
Непрацюючий чоловік з Володимира-Волинського, який систематично вчиняв домашнє насильство, постав перед законом.

Про це відомо з постанови Володимир-Волинського міського суду, - пише Княжий град.

Чоловік за місцем свого проживання вчинив домашнє насильство щодо своєї дружини, тобто умисні дії фізичного та психологічного характеру, що полягали у штовханні та висловлюванні в її сторону нецензурною лайкою.

У залі суду зловмисник свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнав повністю. Чоловік щиро розкаявся, просив суворо не карати.

За сімейне насильство на нього наклали адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 340 гривень. Ще 420 гривень та 40 копійок судового збору він сплатить у дохід держави.

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Теги: домашній тиран, насильство, суд
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