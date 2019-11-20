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«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»

«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»
Луцькі нацгвардійці повертаються додому після проходження строкової служби.

Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м.Луцька.

Так, дев’ятнадцять солдатів-строковиків звільнили у запас у зв’язку з закінченням терміну проходження служби. Зважаючи на обмежувальні заходи, пов’язані із запобіганням поширенню коронавірусу в Україні, урочистості з цього приводу відбулися з дотриманням усіх карантинних вимог.

Вітаючи військовослужбовців, командир військової частини підполковник Василь Гуртовський особисто подякував кожному солдату за службу.

«Що дала мені армія? Загартувала характер, я став відповідальнішим, відважнішим, опанував військову справу. Я гордий, що потрапив на строкову службу саме до Нацгвардії. Тут гартують справжніх воїнів – і в цьому я переконався особисто», – зізнався старший солдат Максим Пташенчук.

За сумлінне виконання службових обов’язків командир нагородив військовослужбовців подяками.

«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»
«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»
«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»
«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»
«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»

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Теги: луцькі нацгвардійці, дембель
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