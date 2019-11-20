«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»
Сьогодні, 14:51
Луцькі нацгвардійці повертаються додому після проходження строкової служби.
Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м.Луцька.
Так, дев’ятнадцять солдатів-строковиків звільнили у запас у зв’язку з закінченням терміну проходження служби. Зважаючи на обмежувальні заходи, пов’язані із запобіганням поширенню коронавірусу в Україні, урочистості з цього приводу відбулися з дотриманням усіх карантинних вимог.
Вітаючи військовослужбовців, командир військової частини підполковник Василь Гуртовський особисто подякував кожному солдату за службу.
«Що дала мені армія? Загартувала характер, я став відповідальнішим, відважнішим, опанував військову справу. Я гордий, що потрапив на строкову службу саме до Нацгвардії. Тут гартують справжніх воїнів – і в цьому я переконався особисто», – зізнався старший солдат Максим Пташенчук.
За сумлінне виконання службових обов’язків командир нагородив військовослужбовців подяками.
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Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м.Луцька.
Так, дев’ятнадцять солдатів-строковиків звільнили у запас у зв’язку з закінченням терміну проходження служби. Зважаючи на обмежувальні заходи, пов’язані із запобіганням поширенню коронавірусу в Україні, урочистості з цього приводу відбулися з дотриманням усіх карантинних вимог.
Вітаючи військовослужбовців, командир військової частини підполковник Василь Гуртовський особисто подякував кожному солдату за службу.
«Що дала мені армія? Загартувала характер, я став відповідальнішим, відважнішим, опанував військову справу. Я гордий, що потрапив на строкову службу саме до Нацгвардії. Тут гартують справжніх воїнів – і в цьому я переконався особисто», – зізнався старший солдат Максим Пташенчук.
За сумлінне виконання службових обов’язків командир нагородив військовослужбовців подяками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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