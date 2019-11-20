«Тут гартують справжніх воїнів»: луцькі нацгвардійці відзначили «дембель»

Луцькі нацгвардійці повертаються додому після проходження строкової служби.Про це повідомляє пресслужба військової частини 1141 Національної гвардії України м.Луцька.Так, дев’ятнадцять солдатів-строковиків звільнили у запас у зв’язку з закінченням терміну проходження служби. Зважаючи на обмежувальні заходи, пов’язані із запобіганням поширенню коронавірусу в Україні, урочистості з цього приводу відбулися з дотриманням усіх карантинних вимог.Вітаючи військовослужбовців, командир військової частини підполковникособисто подякував кожному солдату за службу.«Що дала мені армія? Загартувала характер, я став відповідальнішим, відважнішим, опанував військову справу. Я гордий, що потрапив на строкову службу саме до Нацгвардії. Тут гартують справжніх воїнів – і в цьому я переконався особисто», – зізнався старший солдатЗа сумлінне виконання службових обов’язків командир нагородив військовослужбовців подяками.