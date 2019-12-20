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Національне визнання: мережа «Галя Балувана» отримала знак якості «Вища проба»*

Національне визнання: мережа «Галя Балувана» отримала знак якості «Вища проба»*
Відома у Луцьку і в інших містах України мережа магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» отримала національний знак якості «Вища проба» за бездоганну якість продукції та послуг.

Рішення про присудження знаку якості прийняла науково-експертна рада міжнародної програми «Лідери ХХІ століття», розповів співвласник мережі Володимир Матвійчук.

За його словами, отриманню нагороди передувало те, що експерти взяли для дослідження продукцію у 10 магазинах мережі «Галя Балувана» у різних містах, зокрема й у Луцьку, Запоріжжі, Києві.

«Для нас важливо, що якість нашої продукції визнана на національному рівні. Ми щодня працюємо задля того, аби наші продукти були якнайкращими, постійно удосконалюємося, а результат цього – величезна кількість задоволених покупців та визнання наших продуктів одними з найякісніших на ринку. Отримання національного знаку якості «Вища проба» – стимул для нас ставати ще кращими і точно ніколи не опускати планку досягнутого», – запевнив Володимир Матвійчук.
Національне визнання: мережа «Галя Балувана» отримала знак якості «Вища проба»*

Він зауважив, що отримання знаку якості «Вища проба» дозволить маркувати відповідним знаком продукцію, аби споживачі, які купуватимуть товари вперше, були впевнені у якості. Адже ті, хто хоча б раз спробував їжу з «Галі Балуваної», вже не мають у цьому жодних сумнівів.

Зауважимо, що національний знак якості «Вища проба» заснований з метою підтримки вітчизняних компаній, підвищення престижу, зміцнення позицій українських виробників на внутрішньому ринку та в країнах ЄС. Його присуджують вітчизняним компаніям, які пропонують найякісніші товари та послуги.
Національне визнання: мережа «Галя Балувана» отримала знак якості «Вища проба»*

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Теги: Галя Балувана, напівфабрикати, Вища проба
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