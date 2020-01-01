На Волині рятувальники витягнули з 15-метрової криниці кошеня





Так, 11 листопада о 10:03 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Поліської Січі, 65, що у місті Володимирі-Волинському, у глибоку криницю потрапило кошеня, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Рятувальники ж відгукнулися на прохання господаря. За допомогою спорядження один із фахівців ДСНС спустився у 15-метрову криницю, аби взяти на руки перелякану тварину. Рятувальники витягнули колегу разом із кошеням на поверхню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині бійці ДСНС врятували кошеня.Так, 11 листопада о 10:03 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Поліської Січі, 65, що у місті Володимирі-Волинському, у глибоку криницю потрапило кошеня, - інформує УДСНС України у Волинській області.Рятувальники ж відгукнулися на прохання господаря. За допомогою спорядження один із фахівців ДСНС спустився у 15-метрову криницю, аби взяти на руки перелякану тварину. Рятувальники витягнули колегу разом із кошеням на поверхню.

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