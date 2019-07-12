Після операції померла дружина ексміністра охорони здоров'я

Анастасія Островська – дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Смерть настала ще 8 листопада.



Про це Олександр Квіташвілі сказав у коментарі



На запитання, чи була це лікарська помилка, адже жінці робили операцію з видалення каміння у жовчному міхурі, він відповів: "Ні, ми поки що нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...".



За його словами, дружина померла 8 листопада. Похорони відбудуться завтра, 12 листопада.



"Сьогодні забираємо з моргу, завтра веземо до Львова", - розповів ексміністр. Там поховають жінку.



Він сказав, що операцію проводили у приватній столичній клініці "Борис". "Так, це було в "Борис", але останні два дні вона була в "Добробуті", - каже Олександр Квіташвілі.



Про смерть 35-річної Анастасії Островської стало відомо лише 11 листопада. Деякі ЗМІ повідомили, що їй робили планову операцію з приводу каменів в жовчному міхурі. Під час хірургічного втручання нібито пошкодили судини. Врятувати жінку, за словами джерела, намагалися 10 годин, але вона померла.



Довідка. Квіташвілі очолював МОЗ з грудня 2014 року по квітень 2016 року. Перед тим він 2 роки обіймав посаду міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла 35-річна– дружина колишнього міністра охорони здоров'я. Смерть настала ще 8 листопада.Про це Олександр Квіташвілі сказав у коментарі ТСН. На запитання, чи була це лікарська помилка, адже жінці робили операцію з видалення каміння у жовчному міхурі, він відповів: "Ні, ми поки що нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...".За його словами, дружина померла 8 листопада. Похорони відбудуться завтра, 12 листопада."Сьогодні забираємо з моргу, завтра веземо до Львова", - розповів ексміністр. Там поховають жінку.Він сказав, що операцію проводили у приватній столичній клініці "Борис". "Так, це було в "Борис", але останні два дні вона була в "Добробуті", - каже Олександр Квіташвілі.Про смерть 35-річної Анастасії Островської стало відомо лише 11 листопада. Деякі ЗМІ повідомили, що їй робили планову операцію з приводу каменів в жовчному міхурі. Під час хірургічного втручання нібито пошкодили судини. Врятувати жінку, за словами джерела, намагалися 10 годин, але вона померла.Квіташвілі очолював МОЗ з грудня 2014 року по квітень 2016 року. Перед тим він 2 роки обіймав посаду міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії.

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