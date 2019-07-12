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Після операції померла дружина ексміністра охорони здоров'я

Після операції померла дружина ексміністра охорони здоров'я
Померла 35-річна Анастасія Островська – дружина колишнього міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. Смерть настала ще 8 листопада.

Про це Олександр Квіташвілі сказав у коментарі ТСН.

На запитання, чи була це лікарська помилка, адже жінці робили операцію з видалення каміння у жовчному міхурі, він відповів: "Ні, ми поки що нічого не можемо підтвердити, потрібен розтин. Я нічого поки не можу підтвердити. Взагалі на цю тему мені дуже важко...".

За його словами, дружина померла 8 листопада. Похорони відбудуться завтра, 12 листопада.

"Сьогодні забираємо з моргу, завтра веземо до Львова", - розповів ексміністр. Там поховають жінку.

Він сказав, що операцію проводили у приватній столичній клініці "Борис". "Так, це було в "Борис", але останні два дні вона була в "Добробуті", - каже Олександр Квіташвілі.

Про смерть 35-річної Анастасії Островської стало відомо лише 11 листопада. Деякі ЗМІ повідомили, що їй робили планову операцію з приводу каменів в жовчному міхурі. Під час хірургічного втручання нібито пошкодили судини. Врятувати жінку, за словами джерела, намагалися 10 годин, але вона померла.

Довідка. Квіташвілі очолював МОЗ з грудня 2014 року по квітень 2016 року. Перед тим він 2 роки обіймав посаду міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії.

Після операції померла дружина ексміністра охорони здоров'я

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Теги: смерть, дружина, Анастасія Островська
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