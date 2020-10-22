Як у Луцьку відбувався мітинг підприємців та про що говорили за зачиненими дверима. ФОТО

«Мила моя вставай», «Я не здамся без бою», «Лицарю личить меч» та інші українські пісні із самого ранку лунали в динаміках під стінами Волинської обласної державної адміністрації, а згодом і біля приміщення головного управління поліції області…



Майже дві тисячі людей



Із самого ранку 11 листопада люди із Луцька, Володимира-Волинського, Ковеля, Горохова, Нововолинська, Рожища та інших міст зібралися під стінами Волинської обласної державної адміністрації. Прийшли із плакатами, на яких були такі вимоги: «Ні касовим апаратам», «Ні карантину вихідного дня» та «Ні часовим обмеженням у роботі закладів».



До слова, така акція була всеукраїнською, яка одночасно об’єднала 20 міст країни та декілька тисяч працівників сфери торгівлі, ресторанного бізнесу і підприємців загалом.







Мітингувальники підготувалися – взяли із собою десятки плакатів, де червоним по білому написали власні вимоги, понасипали у порожні пляшки горох та запаслися брязкальцями, аби їх не лише побачили, але й почули.



Люди почали збиратися ще до офіційного старту акції, яку запланували на 10-ту ранку. Працівники поліції теж приїхали заздалегідь, аби забезпечити порядок під час пікету. Однак активісти наголошували, що протест – мирний і ніхто не планує «брати штурмом». Хоч соціальної дистанції тут дотримуватися не вдавалося, однак усі були одягнені в маски.







Відомий луцький ресторатор Роман Хорзов – один із учасників акції, розповів, що не хоче, аби його називали організатором цього мітингу, оскільки: «Організаторами є тисячі людей, вони самоорганізувалися і вийшли. Це вільна нація, вільний народ, який показує цією акцією, що вони є і з ними не можна чинити поза законом».



Зазначив, що головними вимогами є не обмежувати роботу ресторанів, не



«Ми – не собаки, аби нас так ганяти з автоматами, масками, так не можна робити», – говорить ресторатор Роман Хорзов, згадуючи про інцидент у одному із луцьких закладів, коли о 22 годині поліцейські з автоматами складали протокол на 25-річну дівчину у порожньому залі.







Каже, люди прийшли не просто пострайкувати і розійтися, вони за один день, 10 листопада, зібрали 7 тисяч підписів на зверненнях до прем’єр міністра України Дмитра Шмигаля та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, які планують передати через місцевих посередників.



«Повірте, були дуже агресивні настрої серед молоді, серед працівників, які не отримують зарплату та не мають прибутків. Вони хотіли бунтувати. Керівників закладів ми просили згуртувати їх у більш мирне русло. Напередодні зібралися разом, аби висловитися і написати листи. Головний лейтмотив у тому, що ми маємо право працювати, це гарантує нам наша Конституція, ніхто не в праві її порушувати, ми – вільні люди, які хочуть працювати, їсти і насолоджуватися життям», - говорить Хорзов







Якщо ж ресторатори прийшли говорити про те, що їх турбує заборона працювати на вихідних, то підприємці та власники малих бізнесів також вирішили долучитися до акції зі своїми вимогами і проханнями до можновладців, зокрема щодо



«Потрібно сісти за стіл перемовин і пропонувати ті умови, які будуть вигідні і для податківців, і для підприємців. Ми – проти касових апаратів», – почала висловлювати свою думку голова обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко. Якщо влада почує нас – чудово, не почує – будемо продовжувати безперервну акцію. Вони повинні почути і прислухатися до народу, адже вони є обрані народом і сидять все ж за сплату податків звичайних людей».



Підприємець на другій групі, член торгівельної сфери Григорій Недолуга підтримав думку колеги, каже, що відступати вже нікуди і вони, які і представники готельно-ресторанного бізнесу, разом відстоюватимуть свої права.







«Ми зараз виступаємо проти введення касових апаратів і проти карантину вихідного дня. Підприємці – та сила, яка лишилася вільною від системи, система її не з’їла, а вони ж забирають останню свободу. За кожним підприємцем стоять діти, родини, батьки… Влада це забирає, вона не думає про народ, це – влада окупантів. Нас хочуть загнати у резервації. Відступати нам немає куди, будемо до «останнього пострілу», – говорить Григорій Недолуга.







За годину протестів до мітингувальників вийшов заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик і запросив ініціативну групу із десяти людей в овальну залу на перемовини.







Від імені мітингувальників першим виступив ресторатор Роман Хорзов і почав з нагадування про те, що такими карантинними обмеженнями і штрафами сама ж держава порушила низку статтей Конституції України та Господарського кодексу.



«Не можна так блокувати наш бізнес, нашу сферу діяльності і не можна на Волині лишати до 10 тисяч людей без роботи, по всій Україні ця цифра може сягати до двох мільйонів. Прошу сприяти відмінам часових обмежень в роботі ресторанів, що на сьогодні діють дуже жорстко. Ми просимо вас не чіпати наші конституційні права, дати нам працювати, те що нам гарантує Конституція», – виступив Хорзов, переконує, що саме сфера готельно-ресторанного бізнесу чи не найбільше дотримується санітарних стандартів та карантинних обмежень, однак і потерпає найбільше.







Письмове звернення до Дмитра Шмигаля із копією для голови ОДА Юрія Погуляйка, який наразі на самоізоляції через коронавірус, віддали заступникам – Анатолію Костику та Олександру Троханенку.



Заступник Олександр Троханенко пообіцяв підприємцям, що донесе до уряду думку мітингувальників: «Я за те щоб ви працювали, хоч є певні обмеження. Відповідь вам надамо. Я вважаю що економіка повинна працювати, однак із дотриманням усіх обмежень, зважаючи на пандемію».







Текст звернення подаємо без змін:



«Ми, інвестори, засновники, управляючі, працівники сфери ресторанного бізнесу та громадського харчування та члени їх родин , констатуємо, що за відсутності будь-якої підтримки Урядом України нашої галузі в умовах епідеміологічних обмежень, єдиним джерелом виживання наших родин та наших дітей є дохід отриманий нами від професійної діяльності, що нам і гарантують закони, кодекси та Конституція України.



Ми не розуміємо, чому в порушення статей 42,43, 33 Конституції України, п.4 статті 12 Господарського кодексу України вибірково для нашої галузі порушуються права на підприємницьку діяльність, право на працю, принципи чесної конкуренції, свободи пересування.



Згідно законодавства України подібні обмеження можуть вступити в силу лише внаслідок прийняття відповідного закону Верховною радою України або введенням РНБО надзвичайного стану. Жодного з цих документів станом на 1.11.2020 р. прийнято не було.



Нехтуванням нашими конституційними правами є норми Постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.10.2020 (із змінами) ,щодо обмеження часу роботи закладів громадського харчування та оголошене плановане введення практики т .з. «карантину вихідного дня». Зрозуміло, що обмеження часу роботи знизить рівень оплати праці в галузі, та призведе до масових банкрутств.



Хто буде утримувати наші родини і годувати наших дітей?



Згідно даних статистики, на даний момент через ці акти Кабінету міністрів втратили роботу та засоби існування понад 500 тисяч громадян України, а додатково загроза може торкнутися до 2 мільйонів осіб!



Дивує і сам спосіб впровадження таких новацій. Органами внутрішніх справ розгорнуто справжній терор щодо наших закладів, коли озброєні автоматами працівники поліції у балаклавах вриваються в середину приміщень, лякаючи зброєю наших гостей та працівників.



Складається враження, що наша галузь свідомо визначена на роль «цапа-відбувайла» у ситуації з карантином, зважаючи на легкий інформаційний ефект для Уряду, а громадяни-працівники сфери – це вороги нації та терористи.



Зауважимо, що ми ведемо свою діяльність суто в рамках законодавства України, сплачуємо податки, оплатили та отримали всі необхідні дозволи та ліцензії, тому не існує законних підстав щодо обмеження нас в нашій діяльності і правах!



З врахуванням викладеного ВИМАГАЄМО негайно:



1. Відновити конституційні права на вільне ведення підприємницької діяльності та права на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає.



2. Скасування незаконних обмежень робочого часу для закладів ресторанного бізнесу та громадського харчування.



3. Припинити практику тиску на бізнес з використанням озброєних автоматичною зброєю працівників органів внутрішніх справ.



4. Недопущення введення т.з. «карантину вихідного дня».







Представники підприємців зауважили, що влада повинна не лише зняти обмеження, але й компенсувати витрати, адже за час карантину вони втратили дуже багато, а дехто і взагалі «згорнув» бізнес.



«Наше прохання, якщо закриваєте нас, компенсуйте нам витрати», – сказала підприємиця із Володимира-Волинського, переконує, що сьогодні вже не просто жити, а вижити – дуже складно. Зі свого боку підприємці та ресторатори гарантують дотримуватися усіх адекватних карантинних вимог.







Заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик попросив людей ставитися до ситуації із розумінням та серйозністю, нагадав, що вчора, 10 листопада,



«Ми вас чуємо, але хочемо, щоб і ви нас почули. Вчора померло 11 людей. Це не фейкова ситуація, вона дійсно є. Зрозумійте нас, ми хочемо зберегти життя тим людям, які мають супутні захворювання, зрозумійте, якщо все вільно працюватиме, то це небезпечно. Ніхто не дотримується, ані маскового режиму, ані інших вимог. Тим більше, що не від нас це залежить, ми також хочемо, аби економіка працювала і працювали люди. Кажуть вже, що, якщо не пандемія, то з голоду помремо», – звернувся Анатолій Костик.



Роман Хорзов сказав, аби влада не маніпулювала кількістю смертей, а підприємці один за одним повторювали: «Спробували б ви пожити декілька місяців без зарплати, в нуль. У нас зарплати немає, у вас – є».



«Зрозумійте, чому ми сьогодні прийшли, це – не бунт рестораторів, це – бунт людей. Люди щодня нас запитують де заробіток, за що годувати дітей? Є молоді люди, які просто не мають чим заплатити за навчання. Коли вони про це запитують, то відразу цікавляться, чому мова йде тільки про ресторани? Складається таке враження, що ресторанний бізнес обрали на роль такого цапа відбувайла у всій цій ситуації. Що там робиться такого, що не робиться на вулиці чи у маршрутках або ж супермаркетах? Ми що злочинці чи мафіозі якісь?» – говорив власник луцької «Корони Вітовта» Олег Іванюк.



Під час діалогу у овальній залі Волинської ОДА зачепили також інші гарячі карантинні теми, однак головним завданням тут було передати звернення до Шмигаля, далі ж мітингарі вирішили йти до управління поліції, адже там мають більше доступу до адресанта другого листа – Арсена Авакова.



Анатолій Костик Пропонував усім лишитися вже під стінами ОДА, мовляв, начальник управління Юрій Крошко сам прийде до активістів, однак ті







Там також увімкнули музику та



За 10 хвилин такого страйку головний поліцейський області







Першим знову почав говорити ресторатор Роман Хорзов, пояснивши, що люди чудово розуміють, що правоохоронні органи на місцях не можуть нічого змінити і зобов'язані підпорядковуватися наказам «згори», однак, аби достукатися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Нацполіції Ігоря Клименка, прем’єр міністра Дмитра Шмигаля та уряду вцілому, активісти повинні привернути до себе увагу.



«Вас, як керівника ГУНП у Волинській області, прошу передати цей лист звернення. У ньому – наші турботи та проблеми», – звернувся Хорзов до Крошка.



Текст звернення подаємо без змін.



«Ми, інвестори, засновники, управляючі, працівники сфери ресторанного бізнесу та громадського харчування та члени їх родин , констатуємо, що за відсутності будь-якої підтримки Урядом України нашої галузі в умовах епідеміологічних обмежень, єдиним джерелом виживання наших родин та наших дітей є дохід, отриманий нами від професійної діяльності, що нам і гарантують закони, кодекси та Конституція України.



Ми не розуміємо, чому в порушення статей 42,43, 33 Конституції України, п.4 статті 12 Господарського кодексу України вибірково для нашої галузі порушуються права на підприємницьку діяльність, право на працю, принципи чесної конкуренції, свободи пересування.



Згідно законодавства України подібні обмеження можуть вступити в силу лише внаслідок прийняття відповідного закону Верховною радою України або введенням РНБО надзвичайного стану. Жодного з цих документів станом на 1.11.2020 р. прийнято не було.



Згідно даних статистики, на даний момент через ці акти Кабінету міністрів та дії поліції втратили роботу та засоби існування понад 500 тисяч громадян України, а додатково загроза може торкнутися в загальному 2 мільйонів осіб!



Також в останні тижні у заклади громадського харчування Волинської області у вечірній час масово прибувають групи озброєних автоматичною зброєю працівників поліції з метою контролю робочого часу закладів. Такі візити із бойовою зброєю не лише не співрозмірні до ситуації, а й дискредитують наші заклади та органи правопорядку в очах наших працівників та відвідувачів, серед яких і жінки, і діти.



У відповідності до ст.60 Конституції України ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.



Зауважимо, що ми ведемо свою діяльність суто в рамках законодавства України, сплачуємо податки, оплатили та отримали всі необхідні дозволи та ліцензії, а наші базові права гарантує Конституція, тому не існує законних підстав щодо обмеження нас в нашій діяльності і правах!



З врахуванням викладеного, просимо утриматись від дій, що спричиняють порушення прав громадян, гарантованих ст. 42, 43, 33 та ст. 60 Конституції України, а також іншими кодексами та законами України.



Ми - не ваші вороги! Ми – ваш народ!

Ми хочемо працювати! І маємо на це право!

Ні - поліцейському тиску на бізнес та громадян!

Відповідь просимо надати публічно на сайті ГУНП у Волинській області vl.npu.gov.ua

З повагою, працівники сфери ресторанного господарства та гостинності Волинської області та їх сім’ї».







«Ми зі всією повагою відносимося до поліції, це – мирна акція, хоча важко було стримати цих молодих людей гарячої крові, хоч буквально вчора вони мали б отримати зарплату і не отримали її», – говорить Роман Хорзов та ще раз наголосив, що люди просять, аби звернення передали за правильними адресами.



У свою чергу Юрій Крошко пообіцяв, що звернення зареєструють належним чином.



«Ще раз наголошую, що рішення про обмеження приймає не поліція, а державна комісія ТЕБ та НС на підставі закону. Вона не просто вирішила зібратися і прийняти такі рішення щодо обмежень. Ваш бізнес не закрили, лише встановили обмеження по часу і зараз ви говорите про обмеження по часу у зв’язку із пандемією, так, є таке. Але ж і раніше існували обмеження. Може ж міська рада прийняти рішення обмежити продаж алкоголю, обмежити роботу закладів громадського харчування у зв’язку із погіршенням оперативної обстановки у місті, скоєння якихось розповсюджених правопорушень. Ви ж ці обмеження не оскаржуєте?», – говорить Юрій Крошко.



З його слів, усі ці обмеження, що сьогодні існують, спрямовані виключно на збереження життя та здоров’я людей та це потрібно розуміти.



«Увесь світ зараз потерпає від цієї пандемії, у економічному плані також, але ж не стоїть питання виживання?», – звернувся правоохоронець до присутніх.



Власник піцерії «Теревені» Богдан Василюк відповів, що питання виживання таки стоїть, особливо, якщо заклади закриватимуть на вихідні.



«Якщо заклад закриють на вихідні, то це буде крах. Зараз прибутків у порівнянні із минулою осінню удвічі менше, осінь і так не надто прибуткова. На вихідні люди хоч трохи заходять, у разі закриття прибутків не буде, не буде чим людям зарплату платити», – говорить Богдан Василюк.



Його ж підтримав і власник ресторану «Корона Вітовта». Ресторатор каже, що заклад і так не надто прибутковий, у понеділок адміністрація самостійно вирішила його закривати на санітарний день, бо відвідувачів і взагалі немає, у суботу – неділю хоч трохи людей заходить.







Начальник управління поліції Юрій Крошко каже, що «по-людськи» розуміє, однак поліцейські накази виконувати повинні.



«Незаконних не виконуємо, виконуємо ті, які прийняті у межах закону. Так, ми – не ваші вороги, поліція це теж частина народу, а частина поліцейських є і відвідувачами ваших закладів, тому не потрібно так говорити, що ми по різні сторони барикад, ми живемо в одній країні і поліцейські теж хворіють і теж хвилюються, як вірус розповсюджуватиметься. Станом на сьогодні близько восьмидесяти поліцейських є із підтвердженим діагнозом і близько чотирьохсот перехворіли, тому вважаю недоречним ділити, що тут поліція, а там - народ», – сказав Юрій Крошко.



«Нас розділили», – почали суперечити активісти.



Роман Хорзов каже, що наразі існує дуже несправедлива ситуація, одні змушені платити податки і не працювати, інші ж – працюють і спокійно їх виплачують. Мова йде про супермаркети та великі магазини.



«В мене у закладах 80 тисяч гривень податків, з чого я їх маю платити, а ще плюс зарплати людям треба випалчувати», – Хорзов каже, що вже мовчить про комунальні платежі, які на зиму, звично, зросли.



«Справедливість сприймаю, але поки на службі, повинен виконувати те, що передбачене моїми обов’язками. По-людськи вас розумію», – відповів Юрій Крошко.



На завершення зустрічі начальник поліції області пообіцяв передати звернення своєму керівництву і повідомити про результат.



Важливо зауважити, що на момент проведення мітингу в Україні ще не



Влада Луцька шукатиме законний спосіб уникнути карантину вихідного дня у місті.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже дві тисячі людей у Луцьку вийшли відстоювати своє право працювати , заробляти гроші та законно забезпечувати себе і родини у період пандемії та дії карантинних обмежень, які, зі слів мітингувальників, встановлені дуже несправедливо і утискають окремі прошарки бізнесу країни.Із самого ранку 11 листопада люди із Луцька, Володимира-Волинського, Ковеля, Горохова, Нововолинська, Рожища та інших міст зібралися під стінами Волинської обласної державної адміністрації. Прийшли із плакатами, на яких були такі вимоги:таДо слова, така акція була всеукраїнською, яка одночасно об’єднала 20 міст країни та декілька тисяч працівників сфери торгівлі, ресторанного бізнесу і підприємців загалом.Люди почали збиратися ще до офіційного старту акції, яку запланували на 10-ту ранку. Працівники поліції теж приїхали заздалегідь, аби забезпечити порядок під час пікету. Однак активісти наголошували, що протест – мирний і ніхто не планує «брати штурмом». Хоч соціальної дистанції тут дотримуватися не вдавалося, однак усі були одягнені в маски.Відомий луцький ресторатор– один із учасників акції, розповів, що не хоче, аби його називали організатором цього мітингу, оскільки: «Організаторами є тисячі людей, вони самоорганізувалися і вийшли. Це вільна нація, вільний народ, який показує цією акцією, що вони є і з ними не можна чинити поза законом».Зазначив, що головними вимогами є не обмежувати роботу ресторанів, не впроваджувати карантин вихідного дня та виступити проти поліцейського пресингу на бізнес.«Ми – не собаки, аби нас так ганяти з автоматами, масками, так не можна робити», – говорить ресторатор Роман Хорзов, згадуючи про інцидент у одному із луцьких закладів, коли о 22 годині поліцейські з автоматами складали протокол на 25-річну дівчину у порожньому залі.Каже, люди прийшли не просто пострайкувати і розійтися, вони за один день, 10 листопада, зібрали 7 тисяч підписів на зверненнях до прем’єр міністра Українита міністра внутрішніх справ, які планують передати через місцевих посередників.«Повірте, були дуже агресивні настрої серед молоді, серед працівників, які не отримують зарплату та не мають прибутків. Вони хотіли бунтувати. Керівників закладів ми просили згуртувати їх у більш мирне русло. Напередодні зібралися разом, аби висловитися і написати листи. Головний лейтмотив у тому, що ми маємо право працювати, це гарантує нам наша Конституція, ніхто не в праві її порушувати, ми – вільні люди, які хочуть працювати, їсти і насолоджуватися життям», - говорить ХорзовЯкщо ж ресторатори прийшли говорити про те, що їх турбує заборона працювати на вихідних, то підприємці та власники малих бізнесів також вирішили долучитися до акції зі своїми вимогами і проханнями до можновладців, зокрема щодо впровадження касових апаратів на обов’язковій основі.«Потрібно сісти за стіл перемовин і пропонувати ті умови, які будуть вигідні і для податківців, і для підприємців. Ми – проти касових апаратів», – почала висловлювати свою думку голова обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери. Якщо влада почує нас – чудово, не почує – будемо продовжувати безперервну акцію. Вони повинні почути і прислухатися до народу, адже вони є обрані народом і сидять все ж за сплату податків звичайних людей».Підприємець на другій групі, член торгівельної сферипідтримав думку колеги, каже, що відступати вже нікуди і вони, які і представники готельно-ресторанного бізнесу, разом відстоюватимуть свої права.«Ми зараз виступаємо проти введення касових апаратів і проти карантину вихідного дня. Підприємці – та сила, яка лишилася вільною від системи, система її не з’їла, а вони ж забирають останню свободу. За кожним підприємцем стоять діти, родини, батьки… Влада це забирає, вона не думає про народ, це – влада окупантів. Нас хочуть загнати у резервації. Відступати нам немає куди, будемо до «останнього пострілу», – говорить Григорій Недолуга.За годину протестів до мітингувальників вийшов заступник голови Волинської ОДАі запросив ініціативну групу із десяти людей в овальну залу на перемовини.Від імені мітингувальників першим виступив ресторатор Роман Хорзов і почав з нагадування про те, що такими карантинними обмеженнями і штрафами сама ж держава порушила низку статтей Конституції України та Господарського кодексу.«Не можна так блокувати наш бізнес, нашу сферу діяльності і не можна на Волині лишати до 10 тисяч людей без роботи, по всій Україні ця цифра може сягати до двох мільйонів. Прошу сприяти відмінам часових обмежень в роботі ресторанів, що на сьогодні діють дуже жорстко. Ми просимо вас не чіпати наші конституційні права, дати нам працювати, те що нам гарантує Конституція», – виступив Хорзов, переконує, що саме сфера готельно-ресторанного бізнесу чи не найбільше дотримується санітарних стандартів та карантинних обмежень, однак і потерпає найбільше.Письмове звернення до Дмитра Шмигаля із копією для голови ОДА, який наразі на самоізоляції через коронавірус, віддали заступникам – Анатолію Костику таЗаступник Олександр Троханенко пообіцяв підприємцям, що донесе до уряду думку мітингувальників: «Я за те щоб ви працювали, хоч є певні обмеження. Відповідь вам надамо. Я вважаю що економіка повинна працювати, однак із дотриманням усіх обмежень, зважаючи на пандемію».Представники підприємців зауважили, що влада повинна не лише зняти обмеження, але й компенсувати витрати, адже за час карантину вони втратили дуже багато, а дехто і взагалі «згорнув» бізнес.«Наше прохання, якщо закриваєте нас, компенсуйте нам витрати», – сказала підприємиця із Володимира-Волинського, переконує, що сьогодні вже не просто жити, а вижити – дуже складно. Зі свого боку підприємці та ресторатори гарантують дотримуватися усіх адекватних карантинних вимог.Заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик попросив людей ставитися до ситуації із розумінням та серйозністю, нагадав, що вчора, 10 листопада, від коронавірусу в області померло 11 осіб «Ми вас чуємо, але хочемо, щоб і ви нас почули. Вчора померло 11 людей. Це не фейкова ситуація, вона дійсно є. Зрозумійте нас, ми хочемо зберегти життя тим людям, які мають супутні захворювання, зрозумійте, якщо все вільно працюватиме, то це небезпечно. Ніхто не дотримується, ані маскового режиму, ані інших вимог. Тим більше, що не від нас це залежить, ми також хочемо, аби економіка працювала і працювали люди. Кажуть вже, що, якщо не пандемія, то з голоду помремо», – звернувся Анатолій Костик.Роман Хорзов сказав, аби влада не маніпулювала кількістю смертей, а підприємці один за одним повторювали: «Спробували б ви пожити декілька місяців без зарплати, в нуль. У нас зарплати немає, у вас – є».«Зрозумійте, чому ми сьогодні прийшли, це – не бунт рестораторів, це – бунт людей. Люди щодня нас запитують де заробіток, за що годувати дітей? Є молоді люди, які просто не мають чим заплатити за навчання. Коли вони про це запитують, то відразу цікавляться, чому мова йде тільки про ресторани? Складається таке враження, що ресторанний бізнес обрали на роль такого цапа відбувайла у всій цій ситуації. Що там робиться такого, що не робиться на вулиці чи у маршрутках або ж супермаркетах? Ми що злочинці чи мафіозі якісь?» – говорив власник луцької «Корони Вітовта»Під час діалогу у овальній залі Волинської ОДА зачепили також інші гарячі карантинні теми, однак головним завданням тут було передати звернення до Шмигаля, далі ж мітингарі вирішили йти до управління поліції, адже там мають більше доступу до адресанта другого листа – Арсена Авакова.Анатолій Костик Пропонував усім лишитися вже під стінами ОДА, мовляв, начальник управліннясам прийде до активістів, однак ті вирішили все ж колоною рушити до правоохоронців. Там також увімкнули музику та вишикувалися із плакатами перед головним входом до будівлі. За 10 хвилин такого страйку головний поліцейський області запросив на перемовини до приміщення ГУНП ініціативну групу.Першим знову почав говорити ресторатор Роман Хорзов, пояснивши, що люди чудово розуміють, що правоохоронні органи на місцях не можуть нічого змінити і зобов'язані підпорядковуватися наказам «згори», однак, аби достукатися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Нацполіції Ігоря Клименка, прем’єр міністра Дмитра Шмигаля та уряду вцілому, активісти повинні привернути до себе увагу.«Вас, як керівника ГУНП у Волинській області, прошу передати цей лист звернення. У ньому – наші турботи та проблеми», – звернувся Хорзов до Крошка.«Ми зі всією повагою відносимося до поліції, це – мирна акція, хоча важко було стримати цих молодих людей гарячої крові, хоч буквально вчора вони мали б отримати зарплату і не отримали її», – говорить Роман Хорзов та ще раз наголосив, що люди просять, аби звернення передали за правильними адресами.У свою чергу Юрій Крошко пообіцяв, що звернення зареєструють належним чином.«Ще раз наголошую, що рішення про обмеження приймає не поліція, а державна комісія ТЕБ та НС на підставі закону. Вона не просто вирішила зібратися і прийняти такі рішення щодо обмежень. Ваш бізнес не закрили, лише встановили обмеження по часу і зараз ви говорите про обмеження по часу у зв’язку із пандемією, так, є таке. Але ж і раніше існували обмеження. Може ж міська рада прийняти рішення обмежити продаж алкоголю, обмежити роботу закладів громадського харчування у зв’язку із погіршенням оперативної обстановки у місті, скоєння якихось розповсюджених правопорушень. Ви ж ці обмеження не оскаржуєте?», – говорить Юрій Крошко.З його слів, усі ці обмеження, що сьогодні існують, спрямовані виключно на збереження життя та здоров’я людей та це потрібно розуміти.«Увесь світ зараз потерпає від цієї пандемії, у економічному плані також, але ж не стоїть питання виживання?», – звернувся правоохоронець до присутніх.Власник піцерії «Теревені» Богдан Василюк відповів, що питання виживання таки стоїть, особливо, якщо заклади закриватимуть на вихідні.«Якщо заклад закриють на вихідні, то це буде крах. Зараз прибутків у порівнянні із минулою осінню удвічі менше, осінь і так не надто прибуткова. На вихідні люди хоч трохи заходять, у разі закриття прибутків не буде, не буде чим людям зарплату платити», – говорить Богдан Василюк.Його ж підтримав і власник ресторану «Корона Вітовта». Ресторатор каже, що заклад і так не надто прибутковий, у понеділок адміністрація самостійно вирішила його закривати на санітарний день, бо відвідувачів і взагалі немає, у суботу – неділю хоч трохи людей заходить.Начальник управління поліції Юрій Крошко каже, що «по-людськи» розуміє, однак поліцейські накази виконувати повинні.«Незаконних не виконуємо, виконуємо ті, які прийняті у межах закону. Так, ми – не ваші вороги, поліція це теж частина народу, а частина поліцейських є і відвідувачами ваших закладів, тому не потрібно так говорити, що ми по різні сторони барикад, ми живемо в одній країні і поліцейські теж хворіють і теж хвилюються, як вірус розповсюджуватиметься. Станом на сьогодні близько восьмидесяти поліцейських є із підтвердженим діагнозом і близько чотирьохсот перехворіли, тому вважаю недоречним ділити, що тут поліція, а там - народ», – сказав Юрій Крошко.«Нас розділили», – почали суперечити активісти.Роман Хорзов каже, що наразі існує дуже несправедлива ситуація, одні змушені платити податки і не працювати, інші ж – працюють і спокійно їх виплачують. Мова йде про супермаркети та великі магазини.«В мене у закладах 80 тисяч гривень податків, з чого я їх маю платити, а ще плюс зарплати людям треба випалчувати», – Хорзов каже, що вже мовчить про комунальні платежі, які на зиму, звично, зросли.«Справедливість сприймаю, але поки на службі, повинен виконувати те, що передбачене моїми обов’язками. По-людськи вас розумію», – відповів Юрій Крошко.На завершення зустрічі начальник поліції області пообіцяв передати звернення своєму керівництву і повідомити про результат.Важливо зауважити, що на момент проведення мітингу в Україні ще не вступив у дію закон про карантин вихідного дня , однак, для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19, він почне діяти від 14 листопада.

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