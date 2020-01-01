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Волинянин незаконно облаштував собі город біля річки

Волинянин незаконно облаштував собі город біля річки
У Володимир-Волинському районі працівники екоінспекції провели позапланову перевірку.

Інспектори встановили, що чоловік самовільно використовує земельну ділянку водного фонду загальною площею 1,36 га для вирощування сільськогосподарських культур, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

До слова, ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі річки Турія.

На чоловіка склали три протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 53 і 53-1 КУпАП.

Спеціалісти інспекції проводять розрахунок шкоди завданої державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.

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Теги: екоінпспекція, ділянка, Волинь
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