Волинянин незаконно облаштував собі город біля річки





Інспектори встановили, що чоловік самовільно використовує земельну ділянку водного фонду загальною площею 1,36 га для вирощування сільськогосподарських культур, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



До слова, ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі річки Турія.



На чоловіка склали три протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 53 і 53-1 КУпАП.



Спеціалісти інспекції проводять розрахунок шкоди завданої державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.



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