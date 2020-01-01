Волинянин незаконно облаштував собі город біля річки
Сьогодні, 16:56
У Володимир-Волинському районі працівники екоінспекції провели позапланову перевірку.
Інспектори встановили, що чоловік самовільно використовує земельну ділянку водного фонду загальною площею 1,36 га для вирощування сільськогосподарських культур, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
До слова, ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі річки Турія.
На чоловіка склали три протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 53 і 53-1 КУпАП.
Спеціалісти інспекції проводять розрахунок шкоди завданої державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.
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Інспектори встановили, що чоловік самовільно використовує земельну ділянку водного фонду загальною площею 1,36 га для вирощування сільськогосподарських культур, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
До слова, ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі річки Турія.
На чоловіка склали три протоколи про адміністративне правопорушення за статтями 53 і 53-1 КУпАП.
Спеціалісти інспекції проводять розрахунок шкоди завданої державі внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.
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