На Волині з початку року виявили 37 нелегальних мігрантів





Про це інформує пресслужба управління ДМС України у Волинській області.



Серед них:



5 - громадян Вірменії;

8 - Російської Федерації;

6 - Грузії;

5 - В'єтнаму. А також громадяни Молдови, Тунісу, Польщі, США та Туреччини.



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Територіальні підрозділи міграційної служби склали 67 протоколів про адмінправопорушення міграційного законодавства на загальну суму майже 105 тисяч гривень.



Зазначається, що 22-ом іноземцям заборонили в'їзд в Україну.







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