На Волині з початку року виявили 37 нелегальних мігрантів
Сьогодні, 22:59
На Волині з початку 2020 року виявили 37 порушників міграційного законодавства, а стосовно 35 іноземців прийняли рішення про примусове повернення до країн походження.
Про це інформує пресслужба управління ДМС України у Волинській області.
Серед них:
5 - громадян Вірменії;
8 - Російської Федерації;
6 - Грузії;
5 - В'єтнаму. А також громадяни Молдови, Тунісу, Польщі, США та Туреччини.
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Територіальні підрозділи міграційної служби склали 67 протоколів про адмінправопорушення міграційного законодавства на загальну суму майже 105 тисяч гривень.
Зазначається, що 22-ом іноземцям заборонили в'їзд в Україну.
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Про це інформує пресслужба управління ДМС України у Волинській області.
Серед них:
5 - громадян Вірменії;
8 - Російської Федерації;
6 - Грузії;
5 - В'єтнаму. А також громадяни Молдови, Тунісу, Польщі, США та Туреччини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку спіймали нелегалів з В'єтнаму. ФОТО
Територіальні підрозділи міграційної служби склали 67 протоколів про адмінправопорушення міграційного законодавства на загальну суму майже 105 тисяч гривень.
Зазначається, що 22-ом іноземцям заборонили в'їзд в Україну.
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