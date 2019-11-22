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На Волині з початку року виявили 37 нелегальних мігрантів

На Волині з початку року виявили 37 нелегальних мігрантів
На Волині з початку 2020 року виявили 37 порушників міграційного законодавства, а стосовно 35 іноземців прийняли рішення про примусове повернення до країн походження.

Про це інформує пресслужба управління ДМС України у Волинській області.

Серед них:

5 - громадян Вірменії;
8 - Російської Федерації;
6 - Грузії;
5 - В'єтнаму. А також громадяни Молдови, Тунісу, Польщі, США та Туреччини.

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Територіальні підрозділи міграційної служби склали 67 протоколів про адмінправопорушення міграційного законодавства на загальну суму майже 105 тисяч гривень.

Зазначається, що 22-ом іноземцям заборонили в'їзд в Україну.



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Теги: нелегали, Волинь
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