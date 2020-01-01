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Волинські поліцейські отримують чималі надбавки до зарплати через коронавірус

Волинські поліцейські отримують чималі надбавки до зарплати через коронавірус
Майже половина волинських поліцейських отримує доплати за те, що працює з людьми під час епідемії коронавірусу.

Про це «Першому» розповів начальник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.

Кому платять більше

Станом на 28 жовтня, уряд виділив з фонду боротьби з коронавірусом 4,2 мільярди гривень на доплати поліцейським.

Йдеться про тих правоохоронців, які працюють безпосередньо з людьми: патрульні, слідчо-оперативні групи, чергові відділків поліції. Щонайменше половина працівників обласної поліції отримує цю надбавку, - пояснює Юрій Крошко.

Розмір доплати залежить від посадового окладу. Це +50% за ті дні, коли поліцейський був на службі і мав ризик захворіти.

«Це не зарплата, а надбавка. Не всі її отримують, а тільки ті, які мають ризик заразитись. Я, наприклад, не отримую, хоча випадки хвороби є вже і в головному управлінні. Я кожного тижня здаю тести, щоб знати, чи не заразився від підлеглих», – каже посадовець.

Скільки поліцейських хворіє коронавірусом

З початку епідемії в області коронавірусом захворіли 362 поліцейські. 65 – хворіють зараз. Усі вони лікуються вдома – жоден правоохоронець не потрапив до лікарні.

«На щастя, у нас усі відносно здорові – регулярно проходять медкомісію», - пояснює Юрій Крошко.

Найбільший спалах був на початку епідемії у Ківерцях, де захворіло 30 працівників райвідділку. Тоді для роботи довелось залучати працівників з інших районів. Пізніше великих спалахів не було – лише поодинокі випадки.

Якщо з’являються симптоми, людина ізолюється вдома. Після результатів тесту, якщо ковід підтверджений, контактних осіб також ізолюють.

«Стараємось швидко це зробити. У нас є своя лікарня – вдається результати отримати не за тиждень чи два. Так, є затримки, але це не тиждень», - каже головний поліцейський області.

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Теги: Волинь, поліцейські, доплати, коронавірус
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