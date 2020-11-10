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Розшукали безвісти зниклого неповнолітнього хлопця з Волині

Розшукали безвісти зниклого неповнолітнього хлопця з Волині
Встановили місцеперебування неповнолітнього Дідуна Максима Віталійовича.

Про це повідомляють на сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.

17-річний хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та не повернувся. Востаннє неповнолітнього бачили у Нововолинську.

Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього знайшли. Він жертвою злочину чи правопорушення не став.
Розшукали безвісти зниклого неповнолітнього хлопця з Волині

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Теги: розшук, Волинь
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