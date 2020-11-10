Розшукали безвісти зниклого неповнолітнього хлопця з Волині

Дідуна Максима Віталійовича.



Про це повідомляють на сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.



17-річний хлопець 10.11.2020 року



Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього знайшли. Він жертвою злочину чи правопорушення не став.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановили місцеперебування неповнолітньогоПро це повідомляють на сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.17-річний хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та не повернувся . Востаннє неповнолітнього бачили у Нововолинську.Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього знайшли. Він жертвою злочину чи правопорушення не став.

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