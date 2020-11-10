Розшукали безвісти зниклого неповнолітнього хлопця з Волині
Сьогодні, 17:50
Встановили місцеперебування неповнолітнього Дідуна Максима Віталійовича.
Про це повідомляють на сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.
17-річний хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та не повернувся. Востаннє неповнолітнього бачили у Нововолинську.
Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього знайшли. Він жертвою злочину чи правопорушення не став.
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Про це повідомляють на сторінці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар" у фейсбуці.
17-річний хлопець 10.11.2020 року близько 16 години пішов з дому та не повернувся. Востаннє неповнолітнього бачили у Нововолинську.
Як повідомили правоохоронці, неповнолітнього знайшли. Він жертвою злочину чи правопорушення не став.
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