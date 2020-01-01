Шахраї «кинули» волинянку на OLX
Сьогодні, 18:24
Днями до відділу поліції звернулась жителька Маневицького району, яка повідомила, що її ошукали інтернет-шахраї.
Про це інформує місцевий відділ поліції.
Як з’ясувалося, жінка вирішила придбати через сайт OLX телефон. У ході спілкування із продавцем домовилися про сплату 3700 гривень на картковий рахунок. Довірлива волинянка перерахувала кошти у визначеному розмірі. Після цього мобільний продавця вимкнули.
Нині за цим фактом у Маневицькому відділі поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1.ст.190 КК України (шахрайство).
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Про це інформує місцевий відділ поліції.
Як з’ясувалося, жінка вирішила придбати через сайт OLX телефон. У ході спілкування із продавцем домовилися про сплату 3700 гривень на картковий рахунок. Довірлива волинянка перерахувала кошти у визначеному розмірі. Після цього мобільний продавця вимкнули.
Нині за цим фактом у Маневицькому відділі поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1.ст.190 КК України (шахрайство).
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