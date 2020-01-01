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Шахраї «кинули» волинянку на OLX

Шахраї «кинули» волинянку на OLX
Днями до відділу поліції звернулась жителька Маневицького району, яка повідомила, що її ошукали інтернет-шахраї.

Про це інформує місцевий відділ поліції.

Як з’ясувалося, жінка вирішила придбати через сайт OLX телефон. У ході спілкування із продавцем домовилися про сплату 3700 гривень на картковий рахунок. Довірлива волинянка перерахувала кошти у визначеному розмірі. Після цього мобільний продавця вимкнули.

Нині за цим фактом у Маневицькому відділі поліції матеріали внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1.ст.190 КК України (шахрайство).

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Теги: інтернет-шахраї, волинянка, OLX
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