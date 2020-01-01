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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 листопада
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Любешеві, Світязі – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень – +6…+7. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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