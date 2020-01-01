На одному з факультетів ВНУ імені Лесі Українки – новий логотип





Про це йдеться на сайті



Завідувач кафедри, професор Ірина Садовська зазначила, що знання, вміння та навички фахівця з обліку й оподаткування формуються, виходячи з сутності логотипа, який містить у собі міжнародний герб бухгалтерів.



На ньому зображено чотири предмети – книга, сонце, ваги та крива Бернуллі.



Книга – символ знання, просвіти. Бухгалтер у перекладі з німецької – це «той, хто тримає книгу» (Buchhalter, Buch – книга, Halter – тримач). Усі господарські операції документують й обов’язково фіксують у книзі. Теперішні комп’ютерні програми – прототипи книги.



У центрі логотипа – міжнародний герб бухгалтера, що складається з трьох компонентів:



сонце – вказує на те, що облік – інструмент, що освітлює господарську діяльність підприємства через систему інформації, ясність фінансової звітності;



ваги символізують збалансованість бізнесу, рівність доходів і видатків, що забезпечує фахівець із обліку й оподаткування;



крива Бернуллі – вічність професії бухгалтера; виникнувши одного разу, облік існує вічно.



Вишневий колір у логотипі – колір успіху, зелений – надії та мудрості.



«Батько бухгалтерії» Лука Пачолі у праці «Все про арифметику, геометрію і пропорції» зробив прогноз щодо того, що кожна людина не зможе спокійно лягти спати до тих пір, поки дебет (наявне майно) не зійдеться з кредитом (джерелами надходження майна). «Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків», – писав він.



Бухгалтерський облік – джерело отримання знання про рахунки та записи, пильнує за збереженням активів і є гарантом проведення справедливих розрахунків.



Облік забезпечує рівновагу (баланс) між активами та пасивами. Від його якості залежить обсяг багатства підприємства та забезпечення повного висвітлення та гармонізації його доходів і витрат. І так буде нескінченно.



Новий логотип – дороговказ, орієнтир в успішному навчанні та майбутній професійній діяльності студентів спеціальності «Облік і оподаткування».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 листопада кафедра обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки презентувала новий логотип.Про це йдеться на сайті Лесиниго вишу Завідувач кафедри, професорзазначила, що знання, вміння та навички фахівця з обліку й оподаткування формуються, виходячи з сутності логотипа, який містить у собі міжнародний герб бухгалтерів.На ньому зображено чотири предмети – книга, сонце, ваги та крива Бернуллі.Книга – символ знання, просвіти. Бухгалтер у перекладі з німецької – це «той, хто тримає книгу» (Buchhalter, Buch – книга, Halter – тримач). Усі господарські операції документують й обов’язково фіксують у книзі. Теперішні комп’ютерні програми – прототипи книги.У центрі логотипа – міжнародний герб бухгалтера, що складається з трьох компонентів:сонце – вказує на те, що облік – інструмент, що освітлює господарську діяльність підприємства через систему інформації, ясність фінансової звітності;ваги символізують збалансованість бізнесу, рівність доходів і видатків, що забезпечує фахівець із обліку й оподаткування;крива Бернуллі – вічність професії бухгалтера; виникнувши одного разу, облік існує вічно.Вишневий колір у логотипі – колір успіху, зелений – надії та мудрості.«Батько бухгалтерії» Лука Пачолі у праці «Все про арифметику, геометрію і пропорції» зробив прогноз щодо того, що кожна людина не зможе спокійно лягти спати до тих пір, поки дебет (наявне майно) не зійдеться з кредитом (джерелами надходження майна). «Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків», – писав він.Бухгалтерський облік – джерело отримання знання про рахунки та записи, пильнує за збереженням активів і є гарантом проведення справедливих розрахунків.Облік забезпечує рівновагу (баланс) між активами та пасивами. Від його якості залежить обсяг багатства підприємства та забезпечення повного висвітлення та гармонізації його доходів і витрат. І так буде нескінченно.Новий логотип – дороговказ, орієнтир в успішному навчанні та майбутній професійній діяльності студентів спеціальності «Облік і оподаткування».

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