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На одному з факультетів ВНУ імені Лесі Українки – новий логотип

На одному з факультетів ВНУ імені Лесі Українки – новий логотип
10 листопада кафедра обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки презентувала новий логотип.

Про це йдеться на сайті Лесиниго вишу.

Завідувач кафедри, професор Ірина Садовська зазначила, що знання, вміння та навички фахівця з обліку й оподаткування формуються, виходячи з сутності логотипа, який містить у собі міжнародний герб бухгалтерів.

На ньому зображено чотири предмети – книга, сонце, ваги та крива Бернуллі.

Книга – символ знання, просвіти. Бухгалтер у перекладі з німецької – це «той, хто тримає книгу» (Buchhalter, Buch – книга, Halter – тримач). Усі господарські операції документують й обов’язково фіксують у книзі. Теперішні комп’ютерні програми – прототипи книги.

У центрі логотипа – міжнародний герб бухгалтера, що складається з трьох компонентів:

сонце – вказує на те, що облік – інструмент, що освітлює господарську діяльність підприємства через систему інформації, ясність фінансової звітності;

ваги символізують збалансованість бізнесу, рівність доходів і видатків, що забезпечує фахівець із обліку й оподаткування;

крива Бернуллі – вічність професії бухгалтера; виникнувши одного разу, облік існує вічно.

Вишневий колір у логотипі – колір успіху, зелений – надії та мудрості.

«Батько бухгалтерії» Лука Пачолі у праці «Все про арифметику, геометрію і пропорції» зробив прогноз щодо того, що кожна людина не зможе спокійно лягти спати до тих пір, поки дебет (наявне майно) не зійдеться з кредитом (джерелами надходження майна). «Хто в справах своїх не вміє бути гарним бухгалтером, той буде бродити як сліпий у пітьмі, навмання, і не минути йому великих збитків», – писав він.

Бухгалтерський облік – джерело отримання знання про рахунки та записи, пильнує за збереженням активів і є гарантом проведення справедливих розрахунків.

Облік забезпечує рівновагу (баланс) між активами та пасивами. Від його якості залежить обсяг багатства підприємства та забезпечення повного висвітлення та гармонізації його доходів і витрат. І так буде нескінченно.

Новий логотип – дороговказ, орієнтир в успішному навчанні та майбутній професійній діяльності студентів спеціальності «Облік і оподаткування».


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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, новий логотип, факультет
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Коментарі 1
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А можна перепостити новину на CBS? Таку сенсацію має дізнатися весь світ!!!!
ЗІ: як же довго ви до такого котилися...
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