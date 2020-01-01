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У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО

У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО
У луцькому зоопарку з`явилася ще одна підопічна - лисиця.

Про це повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко на своїй сторінці.

"Від сьогодні нова улюблениця у нашому зоопарку. Красуню Арію подарувала родина зі Львову. Дякую,що обрали Луцький зоопарк. Улюблена робота", - написала очільниця звіринцю.

У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО
У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО
У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО
У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО

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Теги: Луцький зоопарк, Луцьк Людмила Денисенко
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