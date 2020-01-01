У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО





Про це повідомила директорка зоопарку Людмила Денисенко на своїй сторінці.



"Від сьогодні нова улюблениця у нашому зоопарку. Красуню Арію подарувала родина зі Львову. Дякую,що обрали Луцький зоопарк. Улюблена робота", - написала очільниця звіринцю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому зоопарку з`явилася ще одна підопічна - лисиця.Про це повідомила директорка зоопаркуна своїй сторінці."Від сьогодні нова улюблениця у нашому зоопарку. Красуню Арію подарувала родина зі Львову. Дякую,що обрали Луцький зоопарк. Улюблена робота", - написала очільниця звіринцю.

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