Голова Верховної Ради Разумков інфікувався коронавірусом

Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.



Про це він



Він зауважив, що почувається добре, працюватиме у дистанційному режимі.



"Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно", - написав спікер парламенту Дмитро Разумков.



Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на коронавірус захворіли президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Верховної Ради Україниотримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.Він зауважив, що почувається добре, працюватиме у дистанційному режимі."Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно", - написав спікер парламенту Дмитро Разумков.Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ната голова його офісу

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