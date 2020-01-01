Голова Верховної Ради Разумков інфікувався коронавірусом
Сьогодні, 19:09
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
Він зауважив, що почувається добре, працюватиме у дистанційному режимі.
"Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно", - написав спікер парламенту Дмитро Разумков.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на коронавірус захворіли президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
Він зауважив, що почувається добре, працюватиме у дистанційному режимі.
"Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно", - написав спікер парламенту Дмитро Разумков.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на коронавірус захворіли президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак.
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