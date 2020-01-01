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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Голова Верховної Ради Разумков інфікувався коронавірусом

Голова Верховної Ради Разумков інфікувався коронавірусом
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

Він зауважив, що почувається добре, працюватиме у дистанційному режимі.

"Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно", - написав спікер парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на коронавірус захворіли президент України Володимир Зеленський та голова його офісу Андрій Єрмак.

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Теги: коронавірус, Дмитро Разумков, голова ВР
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