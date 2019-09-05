Артем Федецький зробив прогноз на матч Польща-Україна
Сьогодні, 21:17
Колишній захисник збірної України, "Шахтаря", "Дніпра" та "Карпат" волинянин Артем Федецький дав свій прогноз на сьогоднішній товариський матч.
Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.
Волинський оборонець стверджує, що команди зіграють у незвичних складах, адже тренери дадуть шанс проявити себе резервістам.
Втім, Артем Федецький переконаний, що Україна все одно переможе, а рахунок буде 2:1 на нашу користь.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Вони кращі з кращих», – Артем Федецький підтримав збірну після розгромної поразки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.
Волинський оборонець стверджує, що команди зіграють у незвичних складах, адже тренери дадуть шанс проявити себе резервістам.
Втім, Артем Федецький переконаний, що Україна все одно переможе, а рахунок буде 2:1 на нашу користь.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Вони кращі з кращих», – Артем Федецький підтримав збірну після розгромної поразки
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Святкова меса і покладання квітів: як на Волині святкували День незалежності Польщі. ФОТО
Сьогодні, 21:53
Артем Федецький зробив прогноз на матч Польща-Україна
Сьогодні, 21:17
У центрі Луцька тимчасово не буде світла
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 12 листопада
Сьогодні, 20:00