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Артем Федецький зробив прогноз на матч Польща-Україна

Артем Федецький зробив прогноз на матч Польща-Україна
Колишній захисник збірної України, "Шахтаря", "Дніпра" та "Карпат" волинянин Артем Федецький дав свій прогноз на сьогоднішній товариський матч.

Про це повідомляє сайт Sportanalytic.com.

Волинський оборонець стверджує, що команди зіграють у незвичних складах, адже тренери дадуть шанс проявити себе резервістам.

Втім, Артем Федецький переконаний, що Україна все одно переможе, а рахунок буде 2:1 на нашу користь.

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Теги: футбол, Артем Федецький
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