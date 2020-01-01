Святкова меса і покладання квітів: як на Волині святкували День незалежності Польщі. ФОТО
Сьогодні, 21:53
11 листопада у Республіці Польща святкують День незалежності. Заходи, приурочені до національного свята сусідів відбулися і на Волині.
У Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку повідомили, що сьогоднішнє святкування Дня незалежності в Луцькому консульському окрузі через пандемію відбулися в обмеженому форматі.
У соборі святих Петра і Павла у Луцьку відбулася свята меса за Батьківщину за участі ординарія Луцької дієцезії єпископа – Віталія Скомаровського. Богослужіння мало приватний характер. Також в месі взяли участь працівники Генерального Консульства РП в Луцьку на чолі з Генеральним Консулом Славоміром Місяком, представниками польських організацій в Луцьку та харцерами.
Під час меси харцери переказали в руки єпископа та Генерального Консула Вогонь незалежності, який був запалений 9 листопада на цвинтарі в Костюхнівці.
Після закінчення меси Генеральний Консул вирушив на цвинтар легіонерів під Ковелем у супроводі харцмістра Лодзької хоругви Союзу Польських Харцерів Ярослава Гурецького та коменданта Харцерського Гуфця «Волинь» Польського Харцерства в Україні – Олександра Радіци, поклали вінок та запалили свічки за тих, хто віддав своє життя за незалежність Республіки Польща. Також в урочистостях на цвинтарі взяли участь представники польських організацій в Ковелі.
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У Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку повідомили, що сьогоднішнє святкування Дня незалежності в Луцькому консульському окрузі через пандемію відбулися в обмеженому форматі.
У соборі святих Петра і Павла у Луцьку відбулася свята меса за Батьківщину за участі ординарія Луцької дієцезії єпископа – Віталія Скомаровського. Богослужіння мало приватний характер. Також в месі взяли участь працівники Генерального Консульства РП в Луцьку на чолі з Генеральним Консулом Славоміром Місяком, представниками польських організацій в Луцьку та харцерами.
Під час меси харцери переказали в руки єпископа та Генерального Консула Вогонь незалежності, який був запалений 9 листопада на цвинтарі в Костюхнівці.
Після закінчення меси Генеральний Консул вирушив на цвинтар легіонерів під Ковелем у супроводі харцмістра Лодзької хоругви Союзу Польських Харцерів Ярослава Гурецького та коменданта Харцерського Гуфця «Волинь» Польського Харцерства в Україні – Олександра Радіци, поклали вінок та запалили свічки за тих, хто віддав своє життя за незалежність Республіки Польща. Також в урочистостях на цвинтарі взяли участь представники польських організацій в Ковелі.
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