Святкова меса і покладання квітів: як на Волині святкували День незалежності Польщі. ФОТО

11 листопада у Республіці Польща святкують День незалежності. Заходи, приурочені до національного свята сусідів відбулися і на Волині.У Генеральному консульстві Республіки Польща у Луцьку повідомили, що сьогоднішнє святкування Дня незалежності в Луцькому консульському окрузі через пандемію відбулися в обмеженому форматі.У соборі святих Петра і Павла у Луцьку відбулася свята меса за Батьківщину за участі ординарія Луцької дієцезії єпископа –. Богослужіння мало приватний характер. Також в месі взяли участь працівники Генерального Консульства РП в Луцьку на чолі з Генеральним Консулом, представниками польських організацій в Луцьку та харцерами.Під час меси харцери переказали в руки єпископа та Генерального Консула Вогонь незалежності, який був запалений 9 листопада на цвинтарі в Костюхнівці.Після закінчення меси Генеральний Консул вирушив на цвинтар легіонерів під Ковелем у супроводі харцмістра Лодзької хоругви Союзу Польських Харцеріво та коменданта Харцерського Гуфця «Волинь» Польського Харцерства в Україні –, поклали вінок та запалили свічки за тих, хто віддав своє життя за незалежність Республіки Польща. Також в урочистостях на цвинтарі взяли участь представники польських організацій в Ковелі.