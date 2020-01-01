На Волині пенсіонерка надряпала слово «лох» на автівці брата-порушника





За свої дії вона заплатила штраф. Про це повідомляє



Так, 19-го серпня, близько 20:30, жінка, перебуваючи поблизу будинку №19 по проспекту Перемоги в Нововолинську, пошкодила лакофарбоване покриття в автомобілі марки «Рено Кенго». Автівка належить її брату.



Відтак, своїми діями нововолинянка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).



У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялась у вчиненому та просила суворо її не карати.



Свій вчинок вона пояснила тим, що їй набридла зверхня поведінка брата, який весь час неправильно паркувався та ігнорував її численні зауваження.



За її словами, цього дня брат знову залишив автомобіль біля під`їзду, де вона проживає, і ніяк не відреагував на зауваження. Саме тому вона, будучи розлючена на нього, виламала гілку з куща жасмину, який росте неподалік, і нею написала на автомобілі слово «лох».



Дослідивши матеріали справи й взявши до відома те, що обвинувачена є пенсіонеркою, постійно хворіє й отримує невелику пенсію, суд визнав її винною і призначив мінімальне покарання – штраф в розмірі 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську пенсіонерка пошкодила автівку свого брата, написавши на ній гілкою жасмину слово «лох».За свої дії вона заплатила штраф. Про це повідомляє БУГ , посилаючись на постанову Нововолинського міського суду.Так, 19-го серпня, близько 20:30, жінка, перебуваючи поблизу будинку №19 по проспекту Перемоги в Нововолинську, пошкодила лакофарбоване покриття в автомобілі марки «Рено Кенго». Автівка належить її брату.Відтак, своїми діями нововолинянка вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство).У суді жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялась у вчиненому та просила суворо її не карати.Свій вчинок вона пояснила тим, що їй набридла зверхня поведінка брата, який весь час неправильно паркувався та ігнорував її численні зауваження.За її словами, цього дня брат знову залишив автомобіль біля під`їзду, де вона проживає, і ніяк не відреагував на зауваження. Саме тому вона, будучи розлючена на нього, виламала гілку з куща жасмину, який росте неподалік, і нею написала на автомобілі слово «лох».Дослідивши матеріали справи й взявши до відома те, що обвинувачена є пенсіонеркою, постійно хворіє й отримує невелику пенсію, суд визнав її винною і призначив мінімальне покарання – штраф в розмірі 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 гривню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію