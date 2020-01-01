12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають керівник луцького дошкільного навчального закладу № 35 Віра Біжук та волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).
За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.
Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
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За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.
Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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