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12 листопада на Волині: гортаючи календар

12 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначають керівник луцького дошкільного навчального закладу № 35 Віра Біжук та волонтер ГО "Автомайдан України" Дмитро Василенко (на фото).

За православним календарем 12 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Артем, Марк та Анастасія.

Також 12 листопада відзначається День фахівця з безпеки.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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