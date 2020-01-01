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Срібний призер «Голосу Діти» з Волині переспівав хіт «Океану Ельзи». ВІДЕО

Срібний призер «Голосу Діти» з Волині переспівав хіт «Океану Ельзи». ВІДЕО
Волинянин Ярослав Карпук, який став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», записав кавер на пісню «Не питай» гурту «Океан Ельзи».

Відео уродженець селища Стара Вижівка опублікував на своєму ютуб-каналі.

Як відомо, юний співак Ярослав Карпук став срібним призером шоу «Голос країни. Діти».


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Теги: Волинь, кавер Ярослав Карпук
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