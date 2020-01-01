Срібний призер «Голосу Діти» з Волині переспівав хіт «Океану Ельзи». ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
Волинянин Ярослав Карпук, який став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», записав кавер на пісню «Не питай» гурту «Океан Ельзи».
Відео уродженець селища Стара Вижівка опублікував на своєму ютуб-каналі.
Як відомо, юний співак Ярослав Карпук став срібним призером шоу «Голос країни. Діти».
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Відео уродженець селища Стара Вижівка опублікував на своєму ютуб-каналі.
Як відомо, юний співак Ярослав Карпук став срібним призером шоу «Голос країни. Діти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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