Срібний призер «Голосу Діти» з Волині переспівав хіт «Океану Ельзи». ВІДЕО

Ярослав Карпук, який став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», записав кавер на пісню «Не питай» гурту «Океан Ельзи».



Відео уродженець селища Стара Вижівка опублікував на своєму ютуб-каналі.



Як відомо, юний співак Ярослав Карпук став срібним призером шоу «Голос країни. Діти».





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