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Волинянка зайняла друге місце в Україні на конкурсі наукових робіт

Волинянка зайняла друге місце в Україні на конкурсі наукових робіт
Юна науковиця з Волині Юлія Павлюк брала участь у всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідних робіт слухачів Малої академії наук України.

Конкурс тривав з 5 по 8 листопада, - пише Район.Стара Вижівка.

Протягом минулого навчального року відбулись два його етапи – районний і обласний, а завершальний у столиці мав пройти у квітні. Проте через карантин фінал змагань юних науковців перенесли на осінь.

Він став одним із найбільших серед усіх дійств в Україні в онлайн форматі і наймасштабнішим – серед наукових. Варто лише зауважити, що організатори зафіксували близько півмільйона підключень і переглядів трансляції за день. Ведучими на оголошенні результатів стали солісти гурту «Танок на майдані Конго».

Уже третій рік поспіль право представляти Волинь у секції «Фольклористика» на всеукраїнському рівні здобула старовижівчанка Юлія Павлюк. Обидва рази перед цим вона ставала призеркою конкурсу: у 2018-му – 2 місце, торік – два «срібла» за роботу у двох секціях.

8 листопада випускниця старовижівської школи-гімназії, яка нині вже є першокурсницею столичного Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, повторила свій успіх і знову виборола друге місце в Україні.

Журі високо відзначило дослідження Юлії «Примовки в родинній обрядовості Старовижівщини», керівницею якого виступила вчителька української мови та літератури Оксана Коваль.

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Теги: Волинь, наука
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