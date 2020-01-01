Волинська нутриціологиня розповіла про найнебезпечніші дієти
Сьогодні, 06:31
Волинська експертка зі здорового харчування, нутриціологиня Світлана Філюшкіна розповіла про шкоду дієт та назвала найбільш шокуючі з них.
Світлана Філюшкіна каже що люди сідають на дієти бо не знають про збалансоване харчування і про те, що воно діє та хочуть швидких результатів.
⠀
"І ось це друге про швидкі результати інколи буває таким трешем, що щоб влізти в улюблене плятячко жінки готові на будь-що", - йдеться у дописі.
Тому волинянка розповіла про найнебезпечніші дієти в світі:
- Дієта стрічкових черв'яків - людина ковтає яйця черв'яків і вони в шлунку живуть та їдять вашу їжу замість вас.
⠀
- ХГЧ дієта - ХГЧ- це гормон, що виділяється у вагітних. Він прискорює ліпідний обмін.
Але окрім схуднення ви отримаєте проблеми з яєчниками, ризик онко захворювання, і тотальний збій гормональної системи. А це дууууже небезпечно!
⠀
- Бавовняна дієта - люди жують і ковтають ватні кульки змочені соком.
⠀
- Супова дієта - їдять лише овочеві супи, поки не досягнуть результату.
⠀
- Монодієта - їдять лише один певний продукт, наприклад гречку або грейпфрути.
⠀
- Сира дієта - всі продукти їдять сирими. Термічна обробка ж активує деякі необхідні нутрієнти і вбиває бактерії та паразитів.
⠀
- Дієта на дитячому харчуванні - дорослим пропонується їсти по 1 баночці дитячого пюре (це дуже мало)
⠀
- Дієта на яблучному оцті. Ніби оцет допомагає активізувати обмін речовин... Але це шкідливо для шлунку!
⠀
- Дихальна дієта - нічого не п'єте і не їсте, а просто глибоко дихаєте.
⠀
- Детокс дієта - на соках і смузі.
- Дієти на 1200кКал, що не покривають базових потреб людини.
"Думаю, Ви розумієте, що будь-яка така дієта- це шкода для здоров'я! В нас в організмі щоденно проходить купа біохімічних реакцій для нормальної роботи всіх систем та органів, які потребують ресурсів у вигляді різноманітної та збалансованої їжі!
На дієти сідати шкідливо", - підсумувала нутриціологиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлана Філюшкіна каже що люди сідають на дієти бо не знають про збалансоване харчування і про те, що воно діє та хочуть швидких результатів.
⠀
"І ось це друге про швидкі результати інколи буває таким трешем, що щоб влізти в улюблене плятячко жінки готові на будь-що", - йдеться у дописі.
Тому волинянка розповіла про найнебезпечніші дієти в світі:
- Дієта стрічкових черв'яків - людина ковтає яйця черв'яків і вони в шлунку живуть та їдять вашу їжу замість вас.
⠀
- ХГЧ дієта - ХГЧ- це гормон, що виділяється у вагітних. Він прискорює ліпідний обмін.
Але окрім схуднення ви отримаєте проблеми з яєчниками, ризик онко захворювання, і тотальний збій гормональної системи. А це дууууже небезпечно!
⠀
- Бавовняна дієта - люди жують і ковтають ватні кульки змочені соком.
⠀
- Супова дієта - їдять лише овочеві супи, поки не досягнуть результату.
⠀
- Монодієта - їдять лише один певний продукт, наприклад гречку або грейпфрути.
⠀
- Сира дієта - всі продукти їдять сирими. Термічна обробка ж активує деякі необхідні нутрієнти і вбиває бактерії та паразитів.
⠀
- Дієта на дитячому харчуванні - дорослим пропонується їсти по 1 баночці дитячого пюре (це дуже мало)
⠀
- Дієта на яблучному оцті. Ніби оцет допомагає активізувати обмін речовин... Але це шкідливо для шлунку!
⠀
- Дихальна дієта - нічого не п'єте і не їсте, а просто глибоко дихаєте.
⠀
- Детокс дієта - на соках і смузі.
- Дієти на 1200кКал, що не покривають базових потреб людини.
"Думаю, Ви розумієте, що будь-яка така дієта- це шкода для здоров'я! В нас в організмі щоденно проходить купа біохімічних реакцій для нормальної роботи всіх систем та органів, які потребують ресурсів у вигляді різноманітної та збалансованої їжі!
На дієти сідати шкідливо", - підсумувала нутриціологиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинське водосховище випустили понад 2 тонни риби. ФОТО
Сьогодні, 06:57
Волинська нутриціологиня розповіла про найнебезпечніші дієти
Сьогодні, 06:31
У луцькому зоопарку - поповнення. ФОТО
Сьогодні, 05:29
Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй
Сьогодні, 04:21
На одному з факультетів ВНУ імені Лесі Українки – новий логотип
Сьогодні, 03:17