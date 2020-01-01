Волинська нутриціологиня розповіла про найнебезпечніші дієти

Волинська експертка зі здорового харчування, нутриціологинярозповіла про шкоду дієт та назвала найбільш шокуючі з них.Світлана Філюшкіна каже що люди сідають на дієти бо не знають про збалансоване харчування і про те, що воно діє та хочуть швидких результатів."І ось це друге про швидкі результати інколи буває таким трешем, що щоб влізти в улюблене плятячко жінки готові на будь-що", - йдеться у дописі.Тому волинянка розповіла про найнебезпечніші дієти в світі:- людина ковтає яйця черв'яків і вони в шлунку живуть та їдять вашу їжу замість вас.- ХГЧ- це гормон, що виділяється у вагітних. Він прискорює ліпідний обмін.Але окрім схуднення ви отримаєте проблеми з яєчниками, ризик онко захворювання, і тотальний збій гормональної системи. А це дууууже небезпечно!- люди жують і ковтають ватні кульки змочені соком.- їдять лише овочеві супи, поки не досягнуть результату.- їдять лише один певний продукт, наприклад гречку або грейпфрути.- всі продукти їдять сирими. Термічна обробка ж активує деякі необхідні нутрієнти і вбиває бактерії та паразитів.- дорослим пропонується їсти по 1 баночці дитячого пюре (це дуже мало). Ніби оцет допомагає активізувати обмін речовин... Але це шкідливо для шлунку!- нічого не п'єте і не їсте, а просто глибоко дихаєте.- на соках і смузі., що не покривають базових потреб людини."Думаю, Ви розумієте, що будь-яка така дієта- це шкода для здоров'я! В нас в організмі щоденно проходить купа біохімічних реакцій для нормальної роботи всіх систем та органів, які потребують ресурсів у вигляді різноманітної та збалансованої їжі!На дієти сідати шкідливо", - підсумувала нутриціологиня.