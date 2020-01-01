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Волинська нутриціологиня розповіла про найнебезпечніші дієти

Волинська нутриціологиня розповіла про найнебезпечніші дієти
Волинська експертка зі здорового харчування, нутриціологиня Світлана Філюшкіна розповіла про шкоду дієт та назвала найбільш шокуючі з них.

Світлана Філюшкіна каже що люди сідають на дієти бо не знають про збалансоване харчування і про те, що воно діє та хочуть швидких результатів.

"І ось це друге про швидкі результати інколи буває таким трешем, що щоб влізти в улюблене плятячко жінки готові на будь-що", - йдеться у дописі.

Тому волинянка розповіла про найнебезпечніші дієти в світі:

- Дієта стрічкових черв'яків - людина ковтає яйця черв'яків і вони в шлунку живуть та їдять вашу їжу замість вас.

- ХГЧ дієта - ХГЧ- це гормон, що виділяється у вагітних. Він прискорює ліпідний обмін.
Але окрім схуднення ви отримаєте проблеми з яєчниками, ризик онко захворювання, і тотальний збій гормональної системи. А це дууууже небезпечно!

- Бавовняна дієта - люди жують і ковтають ватні кульки змочені соком.

- Супова дієта - їдять лише овочеві супи, поки не досягнуть результату.

- Монодієта - їдять лише один певний продукт, наприклад гречку або грейпфрути.

- Сира дієта - всі продукти їдять сирими. Термічна обробка ж активує деякі необхідні нутрієнти і вбиває бактерії та паразитів.

- Дієта на дитячому харчуванні - дорослим пропонується їсти по 1 баночці дитячого пюре (це дуже мало)

- Дієта на яблучному оцті. Ніби оцет допомагає активізувати обмін речовин... Але це шкідливо для шлунку!

- Дихальна дієта - нічого не п'єте і не їсте, а просто глибоко дихаєте.

- Детокс дієта - на соках і смузі.

- Дієти на 1200кКал, що не покривають базових потреб людини.

"Думаю, Ви розумієте, що будь-яка така дієта- це шкода для здоров'я! В нас в організмі щоденно проходить купа біохімічних реакцій для нормальної роботи всіх систем та органів, які потребують ресурсів у вигляді різноманітної та збалансованої їжі!
На дієти сідати шкідливо", - підсумувала нутриціологиня.

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Теги: Волинь, здорове харчування, дієта
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