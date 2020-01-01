У волинське водосховище випустили понад 2 тонни риби. ФОТО

11 листопада 2020 року відбулося зариблення Новомосирського водосховища, яке знаходиться поблизу села Новий Мосор Ковельського району Волинської області.Вселення здійснювалось за рахунок коштів користувача водних біоресурсів відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації водойми, - повідомляють на сторінці Волинського рибоохоронного патруля.Так, до водосховища випустили 2 000 кг (57 143 екз.) карася сріблястого, середньою вагою близько 35 грамів/екз.; 385 кг (1 540 екз.) білого амура, середньою вагою 250 грамів/екз. та 285 кг (1 500 екз.) товстолоба, середньою вагою 190 грамів/екз.Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля.«Варто відзначити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів водних біоресурсів, які з розумінням ставляться до такого важливого процесу як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Таким чином, завдяки збільшенню рибопродуктивності водойм ми зможемо наситити український ринок власною якісною продукцією. Крім того, товстолоб та білий амур є природними біомеліораторами, які покращують якість води та запобігають її цвітінню в весняно-літній період», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля