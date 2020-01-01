У Луцьку терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 22:46
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворих.
Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.
Зазначають, що є потреба в донорах крові будь-якої групи (чоловіки, жінки). Для молодої жінки, яка лікується у відділення детоксикації міської лікарні, потрібно 10 донорів.
Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
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Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.
Зазначають, що є потреба в донорах крові будь-якої групи (чоловіки, жінки). Для молодої жінки, яка лікується у відділення детоксикації міської лікарні, потрібно 10 донорів.
Контактний номер телефону: 095-203-53-00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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