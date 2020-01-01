У Луцьку терміново шукають донорів крові





Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.



Зазначають, що є потреба в донорах крові будь-якої групи (чоловіки, жінки). Для молодої жінки, яка лікується у відділення детоксикації міської лікарні, потрібно 10 донорів.



Контактний номер телефону: 095-203-53-00.



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