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У Луцьку терміново шукають донорів крові

У Луцьку терміново шукають донорів крові
У Луцьку небайдужих людей просять здати кров для хворих.

Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у Facebook.

Зазначають, що є потреба в донорах крові будь-якої групи (чоловіки, жінки). Для молодої жінки, яка лікується у відділення детоксикації міської лікарні, потрібно 10 донорів.

Контактний номер телефону: 095-203-53-00.

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Теги: Волинь, Луцьк
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