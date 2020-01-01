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Україна програла Польщі у товариському матчі

Україна програла Польщі у товариському матчі
Збірна України 11 листопада провела в Польщі товариський поєдинок проти національної команди цієї країни.

Підопічні Андрія Шевченка, які виступали експериментальним складом, поступилися – 0:2, - повідомляє Радіо.Свобода.

У першому таймі «синьо-жовті» мали перевагу, але пропустили на 40-й хвилині після помилки голкіпера Андрія Луніна – воротар вирішив зіграти як захисник за кількадесят метрів від воріт, і Кшиштоф Пйонтек забив у порожні ворота. Перед тим, на 12-й хвилині гри, Андрій Ярмоленко не зміг реалізувати пенальті, призначений за порушення проти нього самого.

По перерві поляки подвоїли перевагу, на 62-й хвилині на добиванні після власного ж удару класно зіграв Якуб Модер.

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Теги: футбол, Україна
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