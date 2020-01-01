В Україні – понад 11 тисяч нових хворих на коронавірус за останню добу





Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



"11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники", - написав глава МОЗ.



За його інформацією, за останню добу зареєстрували 198 летальних випадків, водночас одужало 6 235 осіб.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 47 563 випадки;

Вінницька область – 13 153 випадки;

Волинська область – 17 610 випадків;

Дніпропетровська область – 19 169 випадків;

Донецька область – 15 478 випадків;

Житомирська область – 20 589 випадків;

Закарпатська область – 18 470 випадків;

Запорізька область – 16 084 випадки;

Івано-Франківська область – 26 252 випадки;

Київська область – 22 431 випадок;

Кіровоградська область – 3 422 випадки;

Луганська область – 4 822 випадки;

Львівська область – 35 535 випадків;

Миколаївська область – 11 373 випадки;

Одеська область – 30 704 випадки;

Полтавська область – 13 767 випадків;

Рівненська область – 23 585 випадків;

Сумська область – 16 101 випадок;

Тернопільська область – 22 798 випадків;

Харківська область – 45 469 випадків;

Херсонська область – 6 272 випадки;

Хмельницька область – 21 392 випадки;

Черкаська область – 11 323 випадки;

Чернівецька область – 26 699 випадків;

Чернігівська область – 10 804 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я"11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники", - написав глава МОЗ.За його інформацією, за останню добу зареєстрували 198 летальних випадків, водночас одужало 6 235 осіб.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 47 563 випадки;Вінницька область – 13 153 випадки;Волинська область – 17 610 випадків;Дніпропетровська область – 19 169 випадків;Донецька область – 15 478 випадків;Житомирська область – 20 589 випадків;Закарпатська область – 18 470 випадків;Запорізька область – 16 084 випадки;Івано-Франківська область – 26 252 випадки;Київська область – 22 431 випадок;Кіровоградська область – 3 422 випадки;Луганська область – 4 822 випадки;Львівська область – 35 535 випадків;Миколаївська область – 11 373 випадки;Одеська область – 30 704 випадки;Полтавська область – 13 767 випадків;Рівненська область – 23 585 випадків;Сумська область – 16 101 випадок;Тернопільська область – 22 798 випадків;Харківська область – 45 469 випадків;Херсонська область – 6 272 випадки;Хмельницька область – 21 392 випадки;Черкаська область – 11 323 випадки;Чернівецька область – 26 699 випадків;Чернігівська область – 10 804 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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