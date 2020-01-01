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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – понад 11 тисяч нових хворих на коронавірус за останню добу

В Україні – понад 11 тисяч нових хворих на коронавірус за останню добу
Станом на 12 листопада в Україні зафіксували 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"11 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 428 дітей та 564 медпрацівники", - написав глава МОЗ.

За його інформацією, за останню добу зареєстрували 198 летальних випадків, водночас одужало 6 235 осіб.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 47 563 випадки;
Вінницька область – 13 153 випадки;
Волинська область – 17 610 випадків;
Дніпропетровська область – 19 169 випадків;
Донецька область – 15 478 випадків;
Житомирська область – 20 589 випадків;
Закарпатська область – 18 470 випадків;
Запорізька область – 16 084 випадки;
Івано-Франківська область – 26 252 випадки;
Київська область – 22 431 випадок;
Кіровоградська область – 3 422 випадки;
Луганська область – 4 822 випадки;
Львівська область – 35 535 випадків;
Миколаївська область – 11 373 випадки;
Одеська область – 30 704 випадки;
Полтавська область – 13 767 випадків;
Рівненська область – 23 585 випадків;
Сумська область – 16 101 випадок;
Тернопільська область – 22 798 випадків;
Харківська область – 45 469 випадків;
Херсонська область – 6 272 випадки;
Хмельницька область – 21 392 випадки;
Черкаська область – 11 323 випадки;
Чернівецька область – 26 699 випадків;
Чернігівська область – 10 804 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


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Теги: коронавірус, статистика, Максим Степанов
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