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Волинські прикордонники виявили два «безпілотники» біля кордону з Польщею

Волинські прикордонники виявили два «безпілотники» біля кордону з Польщею
Військовослужбовці Луцького загону припинили чергову незаконну оборудку з переміщення сигарет.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

За інформацією, здобутою оперативними співробітниками, приблизно опівночі прикордонний наряд зафіксував літальний об’єкт, що переміщувався вздовж українсько-польського кордону.

Прикордонники одразу про цей факт повідомили підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ, а також сповістили польських колег та організували пошукові заходи.

І вже незабаром за допомогою тепловізійного приладу спостереження, вдалося виявити літальний апарат, який знижувався. В ході пошуку за кількасот метрів від державного кордону виявили гексокоптер та 200 пачок сигарет, прикріплених до нього.

Проте пошукові заходи на цьому не припинилися, і вже з настанням світанку прикордонникам виявили квадрокоптер та 500 пачок сигарет.
«Безпілотники» та тютюнові вироби доставили до підрозділу. Наразі встановлюють коло причетних до незаконної діяльності осіб.

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Теги: кордон, безпілотники, Волинь, Польща
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