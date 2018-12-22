Волинські прикордонники виявили два «безпілотники» біля кордону з Польщею
Сьогодні, 09:13
Військовослужбовці Луцького загону припинили чергову незаконну оборудку з переміщення сигарет.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
За інформацією, здобутою оперативними співробітниками, приблизно опівночі прикордонний наряд зафіксував літальний об’єкт, що переміщувався вздовж українсько-польського кордону.
Прикордонники одразу про цей факт повідомили підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ, а також сповістили польських колег та організували пошукові заходи.
І вже незабаром за допомогою тепловізійного приладу спостереження, вдалося виявити літальний апарат, який знижувався. В ході пошуку за кількасот метрів від державного кордону виявили гексокоптер та 200 пачок сигарет, прикріплених до нього.
Проте пошукові заходи на цьому не припинилися, і вже з настанням світанку прикордонникам виявили квадрокоптер та 500 пачок сигарет.
«Безпілотники» та тютюнові вироби доставили до підрозділу. Наразі встановлюють коло причетних до незаконної діяльності осіб.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
За інформацією, здобутою оперативними співробітниками, приблизно опівночі прикордонний наряд зафіксував літальний об’єкт, що переміщувався вздовж українсько-польського кордону.
Прикордонники одразу про цей факт повідомили підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ, а також сповістили польських колег та організували пошукові заходи.
І вже незабаром за допомогою тепловізійного приладу спостереження, вдалося виявити літальний апарат, який знижувався. В ході пошуку за кількасот метрів від державного кордону виявили гексокоптер та 200 пачок сигарет, прикріплених до нього.
Проте пошукові заходи на цьому не припинилися, і вже з настанням світанку прикордонникам виявили квадрокоптер та 500 пачок сигарет.
«Безпілотники» та тютюнові вироби доставили до підрозділу. Наразі встановлюють коло причетних до незаконної діяльності осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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