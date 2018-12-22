Волинські прикордонники виявили два «безпілотники» біля кордону з Польщею

Військовослужбовці Луцького загону припинили чергову незаконну оборудку з переміщення сигарет.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.За інформацією, здобутою оперативними співробітниками, приблизно опівночі прикордонний наряд зафіксував літальний об’єкт, що переміщувався вздовж українсько-польського кордону.Прикордонники одразу про цей факт повідомили підрозділ протиповітряної оборони ЗСУ, а також сповістили польських колег та організували пошукові заходи.І вже незабаром за допомогою тепловізійного приладу спостереження, вдалося виявити літальний апарат, який знижувався. В ході пошуку за кількасот метрів від державного кордону виявили гексокоптер та 200 пачок сигарет, прикріплених до нього.Проте пошукові заходи на цьому не припинилися, і вже з настанням світанку прикордонникам виявили квадрокоптер та 500 пачок сигарет.«Безпілотники» та тютюнові вироби доставили до підрозділу. Наразі встановлюють коло причетних до незаконної діяльності осіб.