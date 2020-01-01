Мріє стати поліцейською та рятувати людей: у доньки загиблого бійця з Волині – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.12 листопада тринадцятий день народження святкуватиме. Дівчинка є дочкою– радіотелефоніста 15-ї окремої понтонної роти Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил, який помер 30 листопада 2015 року під час несення служби в районі с. Приазовське на Донеччині.Анастасія навчається у ліцеї вже у 7 класі. Дівчинка – дуже старанна учениця, відмінниця, староста класу, володарка 6 похвальних листів, учасниця багатьох інтелектуальних конкурсів. Зі шкільних предметів найбільше їй подобаються такі предмети як математика та англійська.Анастасійка захоплюється малюванням. Особливо полюбляє малювати фарбами гуаш і відвідує час від часу арт-студію Тетяни Мялковської «П’ятерня». Найбільше любить малювати одяг, і каже що стане модельєром. Настя уже 7 рік займається в музичній школі грою на домрі та освоїла самостійно гру на гітарі. Зі спорту їй до вподоби волейбол та тхеквондо. Раніше Настуня відвідувала ці гуртки, проте за станом здоров'я довелось відійти від занять і зосередитись на іншому дозвіллі.Дівчинка в майбутньому мріє стати поліcменкою та рятувати людей. Але поки планує вступити до військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні і продовжити військову справу тата». Вона хотіла б потрапити на концерт українського дуету в жанрі попмузики «Врємя і Стєкло».Завдяки волонтерам Настуня мала можливість разом з мамою та меншим братиком здійснити дві мрії – політ літаком та побувати в сонячній країні Болгарії.Дитина вже усвідомлює свою роль у сім’ї і завжди допомагає матусі з хатніми справами і приглядає за меншим братом Андрієм: «мама працює з людьми і тому дуже втомлюється, а я намагаюся зробити свої уроки ще в школі щоб ввечері допомогти меншому брату, а також прибрати, пропилососити і витерти пил, полити квіти – все це є щоденними моїми обов'язками».Найбільшим авторитетом для обох дітей у сім’ї Єлізар’євих є тато. Дівчинка дуже сумує за ним, часто згадує і перед сном тихо плаче. А коли перед нею стоїть вибір вона завжди питає маму: «А як би вчинив тато?».Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Станом на сьогодні найгостріша проблема із взуттям і технікою, бо у разі дистанційного навчання у дітей через відсутність ноутбуку чи планшету не буде можливість встигати за навчальною програмою за своїми однокласниками.Зробити сюрприз дівчині може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.5167 8032 0732 2798 (Єлізар’єва Оксана Ігорівна, Ощадбанк)Єлізар'єва Анастасія – 13 років (12.11.2007). м. Луцьк. Зріст: 165; Одяг: «М». Розмір взуття: 39-40.