Другий тур виборів мера: за кого голосуватимуть авторитетні лучани*

«У мене є багато причин підтримувати Ігоря Поліщука на таку високу посаду, хоча за нею стоїть важка та переважно невдячна робота. Він, безперечно, буде ефективним міським головою.Ігор Поліщук дбає про безпеку в місті. За його ініціативи відремонтовано усі музичні школи, художню, придбано інструменти, а Центральний парк осучаснено і відглянцовано. Усі три роки постійно (а не лише напередодні виборів) ремонтували школи, двори, тротуари, дороги. Робили непомітну, але важливу роботу. Луцьк зберіг свій статус найчистішого міста. Він став місцем сучасних фестивалів, містом творчих людей. Я впевнена, що у цю каденцію без мера в Луцьку було зроблено більше, ніж усіма мерами раніше.Ігор Поліщук – це молодий чоловік, в якому багато сил, енергії і бажання працювати. Він вдихнув нове життя у місто. Я вірю в його лідерські якості і любов до Луцька. Підтримую Ігоря Поліщука!»«Ці діти, які сьогодні отримали можливість тренуватися в оновлених залах, на чудових майданчиках, зараз маленькі, а через 10-12 років будуть ставати олімпійцями, олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу і Європи. Дуже важливо, що вони можуть віднедавна тренуватись у справді європейських умовах.Приємно, що це стало можливим завдяки розумінню проблеми владою і щодо залагодження наболілого питання важкої атлетики – відсутності нормальних умов у залах – долучився Ігор Ігорович. Він дуже розумна далекоглядна людина. Скориставшись нагодою, всіх, хто мене знає і поважає, закликаю голосувати за Ігоря Поліщука!»«Моє рідне місто Луцьк дуже змінилось за останні три роки. Є очевидні зрушення у багатьох сферах: покращилася інфраструктура прибудинкових територій і центральних вулиць, оновлено фасади закладів освіти та культури, відкрито нову школу – єдину за часів Незалежності України. Вперше за багаторічні каденції попередніх мерів розпочато реконструкцію Центрального парку.Я підтримую швидкий і прогресивний розвиток Луцька. Знаю Ігоря Поліщука як інтелігентну, виховану, високоосвічену людину та ефективного менеджера. 15 листопада буду голосувати за нього. Мій вибір – Ігор Поліщук!»«Буду підтримувати на виборах Ігоря Поліщука. Тому що вся діяльність міської ради останніх років, яку для мене уособлює він, показала, що при справі справді фахова команда.Виявилося, що в нашому бюджеті є гроші на дороги та парки. Все робиться, розвивається. Я бачу, що місто стає більш європейським, більш сучасним. І на хороші ініціативи ми залюбки відгукнулися: відкрили відпочинковий комплекс «Ротонда», зробили з партнерами чудову MOJO-алею у парку та освітлили її.Радий, що особисто докладаю зусиль до розвитку нашого міста. Приємно, що й наші бізнесові проблеми в період карантину також були почуті. Від влади ми отримали максимальне сприяння в роботі. Тому я однозначно за Ігоря Поліщука, щоб справа розбудови міста продовжилась!»«Лучани знають Ігоря Поліщука як успішного юриста, відповідального депутата, радника міського голови. Його особистість формувалась у традиціях родини, а розвивалася в 15-й школі.Врівноважений, товариський, виконавчий, завжди доводив розпочату справу до кінця, навчений вести діалог. Обізнаний із проблемами не тільки нашого Привокзального району, а й усього міста. Тому – успіхів, сили духу, завжди йти тільки вперед і перемагати! Ігоре Ігоровичу, цінуємо, любимо, віримо у вас та майбутнє нашого прекрасного Луцька. Я обираю Ігоря Поліщука!»«Я знаю Ігоря Поліщука вже багато років. Це людина, яка приймає правильні виважені рішення. Він молодий, сучасний, креативний. І я вважаю, що, ставши міським головою, він збере ту владну команду, яка зробить наше місто приємним відкриттям і для нас, лучан, і для тих, хто буде приїжджати до Луцька. 15 листопада я обов’язково прийду голосувати, щоб підтримати Ігоря Поліщука».«Вважаю за необхідне висловити свою підтримку нашому майбутньому меру Ігорю Поліщуку. Я – лікар і звик оперувати фактами й орієнтуватись на об’єктивні речі. Щоразу, коли йду Луцьком, то бачу нові ігрові та спортивні майданчики, бачу кілометри бігових доріжок, бачу, скільки зусиль вкладають в нашу медицину. Я знаю, що для Поліщука здоров’я нашої молоді, здоров’я наших співвітчизників – пріоритет. І для мене це дуже важливо, тому що я сам – батько чотирьох дітей.Нещодавно я завів свою маленьку донечку в оновлену музичну школу, постійно відвідую культурні заходи і бачу, як наше місто розвивається, стає комфортнішим, світлішим. Я бачу, що тут нормальний бізнес-клімат.Ми мусимо підставити плече нашому майбутньому міському голові Ігорю Поліщуку. Я вірю йому і вважаю, що цю довіру він заслужив справами. Я – за Ігоря Поліщука!»«Щоразу, коли лучани думають, що треба обирати нового мера, постає питання: а якою має бути ця людина? Вона має бути гарним господарем, освіченою людиною, глибоко порядною, яка дбає про інтереси не власні чи партійні, а лучан і міста.У другому турі я знову буду голосувати за Ігоря Поліщука, бо впевнена: це саме та людина, яка відповідає усім запитам, що зараз постають перед Луцьком. Ігор Ігорович дбає і про господарство, і про спорт, і про культуру, і про освіту, і, головне для мене, лобіює інтереси дітей. Тому я підтримую Ігоря Поліщука. Думаю, що кращого мера в Луцьку не може бути!»«У цей непростий час пандемії коронавірусу міська влада й особисто Ігор Поліщук допомогли відділенню реанімації міської лікарні, придбавши чотири нові сучасні апарати штучної вентиляції легень. Це техніка, яка дозволяє надавати допомогу хворим у вкрай важкому стані, які потребують довготривалої штучної вентиляції легенів, тобто протезування дихання пацієнтів.Чим вигідне і хороше це обладнання? Тим, що це сучасні суперапарати, які дозволяють не пацієнту підлаштовуватись під них, а апарату – під пацієнта. І вони уже працюють! Завдяки цьому обладнанню нам вдалося врятувати за період пандемії не одне життя. Тож я щиро дякую міській владі і особисто Ігорю Поліщуку за надану неоціненну допомогу. Я – за нього як Луцького міського голову!»«Я дуже вимогливо ставлюся до всіх людей, які наважилися пропонувати себе на посаду Луцького міського голови. Але серед усього багатоголосся кандидатів беззаперечним лідером виявився Ігор Поліщук. І має для цього усі підстави: блискучу освіту, достатній досвід роботи. А головне – він дуже вимогливий до себе і не боїться ухвалювати відповідальних рішень. Тому й демонструє хороші результати.Я, хоч і музикант, але щиро радію за нові спортивні об’єкти, які з’являються в Луцьку за ініціативи Ігоря Поліщука. Радію за оновлений Центральний парк імені Лесі Українки, який нарешті став місцем відпочинку і мистецтва. Радію за нове вуличне освітлення, за відремонтовані двори. Але найбільше радію за галузь культури: відремонтовані концертні зали у музичних школах, придбані нові інструменти, оновлену художню школу. Для мене це справжній прорив. Ігор Поліщук – це керівник майбутнього, це керівник позитивних змін! Я голосую за нього!»«Від нашого вибору під час голосування 15 листопада залежить, буде Луцьк і далі поступово розвиватися, конкуруючи з іншими містами України за якість життя та інвестиції, чи отримає декілька років сумних експериментів «по приколу». Саме тому я буду голосувати за Ігоря Поліщука як за майбутнього Луцького міського голову. Ця людина поєднує юність із досвідом та фаховістю, знанням проблематики міста. Посада міського голови вимагає не тільки господарського бачення, а й особистих якостей. У першу чергу мене приваблює в Ігореві вихованість, порядність, відчуття такту. Ці риси допоможуть йому в нелегкій роботі на посаді очільника міста.Шановні лучани, у день виборів проголосуймо за Ігоря Поліщука!»«Я дуже люблю своє місто. Хочу ним пишатися, розповідати про нього туристам, гостям, які приходять до нашого музею і яким я часто проводжу екскурсії. Впевнена, що Луцьк буде процвітати. І підтвердженням цього є прекрасні дитячі та спортивні майданчики, які з’явилися один за одним, гарні подвір'я і відпочинкові зони. Галузь культури також потребує значної уваги. Вона, здавалося б, не пов’язана із комунальним господарством. А втім, це хибна уява. Наша галузь якраз і є вершиною господарської руки.Я вважаю, що Ігор Поліщук – молодий, освічений та сучасний – саме та людина, якій небайдужа культура. Я часто бачу його в музеї, на концертах і виставах. Сподіваюся на співпрацю та впевнена у ній, тому що разом зроблено багато проектів, зреалізавано чимало творчих задумів. І це є переконливим свідченням мого вибору Луцького міського голови 15 листопада. Я, безсумнівно, підтримую Ігоря Поліщука!»«Я вважаю себе корінною лучанкою, адже народилася і виросла саме у Луцьку. Мені не однаково, яка доля буде у мого рідного міста, хто стане господарем у ньому. І 25 жовтня я голосувала за цього кандидата, й у другому турі мій вибір – Ігор Поліщук. Адже він надійний, впевнений у собі чоловік, залюблений у своє місто, у якого слово не розходиться з ділом».«З маленького несміливого білявого хлопчини виросла мудра цілеспрямована людина. Це я про кандидата на посаду Луцького міського голови Ігоря Поліщука. Він – той керівник, котрий докладає всіх зусиль для того, щоб наше місто було затишним, багатим, квітучим, щоб жителі почувались у ньому комфортно, так, як у своїй власній домівці. Бажаю Ігорю Ігоровичу натхнення, подальших успіхів у нелегкій роботі, здійснення всіх задумів. Нехай усе, що він робить на благо нашого Луцька, повертається до нього сторицею. Я буду голосувати за Ігоря Поліщука!»«Видно неозброєним оком, як успішно розвивається наше місто, древній Лучеськ. І відчувається у тій праці партіотизм цієї згуртованої владної команди на чолі з Ігорем Поліщуком. Я хочу, щоб вона зберегла усі свої потенційні можливості і в такому гарному єднанні, у консенсусі працювала далі. А для цього потрібно, щоб цю справу продовжив, а отже – нову владу очолив кандидат на посаду Луцького міського голови Ігор Поліщук. Оскільки я піклуюся про галузь культури і знаю про ставлення до неї Ігоря Ігоровича, то підтримую його і закликаю усіх це зробити. Успіхів Ігорю Поліщуку у другому турі та вдячності лучан!»«Я підтримую Ігоря Поліщука як кандидата на посаду міського голови, бо він піклується про те, щоб у Луцьку людям було комфортно, затишно, безпечно. І насамперед мене тішить, що влада спрямовує свої зусилля на те, що дбає про наше майбутнє покоління. Я маю на увазі ремонти та термомодернізацію у дитячих садочках, школах, інших навчальних закладах. Мені також важливо, що змінюються місця відпочинку (наприклад, Центральний парк та сквери), облаштовуються дитячі та спортивні майданчики. Це – турбота про здоров’я лучан. Хочу, щоб усі добрі справи продовжувалися і тому обираю Ігоря Поліщука».«Ігор Поліщук за ці роки зробив багато для нашого Луцька. Є видимі для усіх зміни – як, наприклад, у Центральному парку культури та відпочинку, що став окрасою міста. Оновлюються сквери, вулиці, прибудинкові території, фасади комунальних закладів. Чимало робиться важливого та на перспективу у різних галузях – медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві, спорті. Для мене ж має велике значення і та підтримка, яку нині відчуває культура міста, творчі та благодійні мистецькі проекти. Приходив із багатьма пропозиціями і – що приємно – ніколи не отримував відмови. Підтримую кандидатуру Ігоря Поліщука на посаду Луцького міського голови!»