вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від опіків помер волинянин, якого сусіди рятували із пожежі

Від опіків помер волинянин, якого сусіди рятували із пожежі
У відділенні реанімації Луцької міської клінічної лікарні від опіків, які напередодні отримав у пожежі, помер чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, що пожежа сталася 10 листопада близько 19 години. Горів дерев’яний житловий будинок у селі Губин Локачинського району.

Клуби диму помітили сусіди, які й забили на сполох, адже у помешканні перебував 46-річний господар. Ще до прибуття рятувальників небайдужі односельці винесли постраждалого із задимленої кімнати.

Проте чоловік отримав сильний термічний опік полум'ям та був госпіталізований у відділення реанімації. На жаль, 11 листопада від отриманих опіків волинянин помер.

Інформацію підтвердив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, який зазначив, що дійсно вчора у лікарні помер чоловік, який попередньо був доставлений з опіками, що отримав у пожежі в Локачинському районі.

За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності з вогнем під час куріння потерпілого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Губин, пожежа, чоловік, смерть, опіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без доступу до Інтернету та з решітками на вікнах: у дитбудинку у Рожищі виявили численні порушення
Сьогодні, 10:48
За останню добу коронавірус забрав життя ще сімох волинян
Сьогодні, 10:47
Від опіків помер волинянин, якого сусіди рятували із пожежі
Сьогодні, 10:18
Мріє стати поліцейською та рятувати людей: у доньки загиблого бійця з Волині – день народження
Сьогодні, 10:10
У луцькому «ПортCity» – розваги за пів ціни*
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
Молодий волинянин під час пожежі у будинку отримав страшні опіки Молодий волинянин під час пожежі у будинку отримав страшні опіки
13 жовтень, 10:52
У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю У пожежі на Волині загинув молодий чоловік з інвалідністю
17 лютий, 09:58
На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік
17 січень, 11:26
Деталі смертельної пожежі на Волині: чоловіка рятували вже не вперше Деталі смертельної пожежі на Волині: чоловіка рятували вже не вперше
03 липень, 2019, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська велосипедистка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
В знак протесту проти карантину вихідного дня люди перекрили міжнародну трасу «Київ-Чоп»
Сьогодні, 11:21
 0
На Волині знайшли вбитого лося
Сьогодні, 11:12
 0
Другий тур виборів мера: за кого голосуватимуть авторитетні лучани*
Сьогодні, 11:01
 0
Без доступу до Інтернету та з решітками на вікнах: у дитбудинку у Рожищі виявили численні порушення
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8