Від опіків помер волинянин, якого сусіди рятували із пожежі
Сьогодні, 10:18
У відділенні реанімації Луцької міської клінічної лікарні від опіків, які напередодні отримав у пожежі, помер чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що пожежа сталася 10 листопада близько 19 години. Горів дерев’яний житловий будинок у селі Губин Локачинського району.
Клуби диму помітили сусіди, які й забили на сполох, адже у помешканні перебував 46-річний господар. Ще до прибуття рятувальників небайдужі односельці винесли постраждалого із задимленої кімнати.
Проте чоловік отримав сильний термічний опік полум'ям та був госпіталізований у відділення реанімації. На жаль, 11 листопада від отриманих опіків волинянин помер.
Інформацію підтвердив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, який зазначив, що дійсно вчора у лікарні помер чоловік, який попередньо був доставлений з опіками, що отримав у пожежі в Локачинському районі.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності з вогнем під час куріння потерпілого.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, що пожежа сталася 10 листопада близько 19 години. Горів дерев’яний житловий будинок у селі Губин Локачинського району.
Клуби диму помітили сусіди, які й забили на сполох, адже у помешканні перебував 46-річний господар. Ще до прибуття рятувальників небайдужі односельці винесли постраждалого із задимленої кімнати.
Проте чоловік отримав сильний термічний опік полум'ям та був госпіталізований у відділення реанімації. На жаль, 11 листопада від отриманих опіків волинянин помер.
Інформацію підтвердив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, який зазначив, що дійсно вчора у лікарні помер чоловік, який попередньо був доставлений з опіками, що отримав у пожежі в Локачинському районі.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності з вогнем під час куріння потерпілого.
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