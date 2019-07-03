Від опіків помер волинянин, якого сусіди рятували із пожежі





Про це Інформаційному агентству



Нагадаємо, що



Клуби диму помітили сусіди, які й забили на сполох, адже у помешканні перебував 46-річний господар. Ще до прибуття рятувальників небайдужі односельці винесли постраждалого із задимленої кімнати.



Проте чоловік отримав сильний термічний опік полум'ям та був госпіталізований у відділення реанімації. На жаль, 11 листопада від отриманих опіків волинянин помер.



Інформацію підтвердив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов, який зазначив, що дійсно вчора у лікарні помер чоловік, який попередньо був доставлений з опіками, що отримав у пожежі в Локачинському районі.



За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності з вогнем під час куріння потерпілого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відділенні реанімації Луцької міської клінічної лікарні від опіків, які напередодні отримав у пожежі, помер чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Нагадаємо, що пожежа сталася 10 листопада близько 19 години . Горів дерев’яний житловий будинок у селі Губин Локачинського району.Клуби диму помітили сусіди, які й забили на сполох, адже у помешканні перебував 46-річний господар. Ще до прибуття рятувальників небайдужі односельці винесли постраждалого із задимленої кімнати.Проте чоловік отримав сильний термічний опік полум'ям та був госпіталізований у відділення реанімації. На жаль, 11 листопада від отриманих опіків волинянин помер.Інформацію підтвердив заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні, який зазначив, що дійсно вчора у лікарні помер чоловік, який попередньо був доставлений з опіками, що отримав у пожежі в Локачинському районі.За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності з вогнем під час куріння потерпілого.

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