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За останню добу коронавірус забрав життя ще сімох волинян

За останню добу коронавірус забрав життя ще сімох волинян
За останню добу на Волині зареєстрували 374 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 351 осіб.

Сім випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 1, м.Нововолинськ – 1, м.Ковель – 1, Маневицький район – 1, Ратнівський район – 1, Рожищенський район – 2), - інформують у Волинській ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 79, м. Нововолинськ – 25, Володимир-Волинський район – 53, Горохівський район – 13, Іваничівський район – 7, Камінь-Каширський район – 17, Ківерцівський район – 44, Ковельський район – 32, Локачинський район – 3, Любомльський район – 2, Любешівський район – 15, Луцький район – 29, Маневицький район – 13, Ратнівський район – 13, Рожищенський район – 5, Старовижівський район – 3, Турійський район – 20, Шацький район – 1.

Загалом станом на 12 листопада в області зареєстрували 17610 випадків COVID-19, які підтверджен ілабораторно методом ПЛР, з них 890 у дітей та 1618 у медичних працівників. Одужало 10960 осіб, з них 611 дітей та 1201 медичний працівник. 339 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 3873 (в т. ч. 96 летальних)
• Луцький район – 1449 (в т. ч. 27 летальних)
• м. Нововолинськ – 1417 (в т. ч. 30 летальних)
• Володимир-Волинський район – 1609 (в т. ч. 18 летальних)
• Горохівський район – 806 (в т. ч. 16 летальних)
• Іваничівський район – 432 (в т. ч. 10 летальних)
• Камінь-Каширський район – 682 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 1667 (в т. ч. 20 летальних)
• Ковельський район – 1522 (в т. ч. 33 летальних)
• Локачинський район – 277 (в т. ч. 1 летальний)
• Любомльський район – 441 (в т. ч. 3 летальних)
• Любешівський район – 669 (в т. ч. 10 летальних)
• Маневицький район – 862 (в т. ч. 18 летальних)
• Ратнівський район – 616 (в т.ч. 17 летальних)
• Рожищенський район – 426 (в т. ч. 14 летальних)
• Старовижівський район – 228 (в т.ч. 6 летальних)
• Турійський район – 464 ( в т. ч. 5 летальний)
• Шацький район – 170 (в т. ч. 4 летальних)

За попередню добу надійшло 374 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 91923 особи. За останню добу обстежили 1554 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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