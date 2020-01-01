На Волині судили жінку, бо її син вчасно не повернувся зі школи додому та самостійно гуляв
Сьогодні, 20:15
У Рожищенському районному суді розглядали справу про притягнення до адмінвідповідальності жінки за те, що син після уроків не пішов одразу додому.
Про це йдеться у постанові суду від 2 листопада, - пише Район.Рожище.
Так, 18 вересня близько 14:30 хлопчик після навчання в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 міста Рожище не повернувся додому та самостійно гуляв на території райцентру.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась, просила суворо не карати.
Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Також вона сплатила в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у постанові суду від 2 листопада, - пише Район.Рожище.
Так, 18 вересня близько 14:30 хлопчик після навчання в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 міста Рожище не повернувся додому та самостійно гуляв на території райцентру.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась, просила суворо не карати.
Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Також вона сплатила в дохід держави 420 гривень судового збору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судили жінку, бо її син вчасно не повернувся зі школи додому та самостійно гуляв
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинянина «розвели» під час інтернет-покупки
Сьогодні, 19:32
Де на Волині будуть відключати світло 13 листопада
Сьогодні, 19:00
Топ-5 пропозицій від «Інвестора» у листопаді*
Сьогодні, 18:40