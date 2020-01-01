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На Волині судили жінку, бо її син вчасно не повернувся зі школи додому та самостійно гуляв

На Волині судили жінку, бо її син вчасно не повернувся зі школи додому та самостійно гуляв
У Рожищенському районному суді розглядали справу про притягнення до адмінвідповідальності жінки за те, що син після уроків не пішов одразу додому.

Про це йдеться у постанові суду від 2 листопада, - пише Район.Рожище.

Так, 18 вересня близько 14:30 хлопчик після навчання в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 міста Рожище не повернувся додому та самостійно гуляв на території райцентру.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась, просила суворо не карати.

Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Також вона сплатила в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, жінка, Рожище
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