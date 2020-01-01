На Волині судили жінку, бо її син вчасно не повернувся зі школи додому та самостійно гуляв





Про це йдеться у постанові суду від 2 листопада, - пише



Так, 18 вересня близько 14:30 хлопчик після навчання в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 міста Рожище не повернувся додому та самостійно гуляв на території райцентру.



У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась, просила суворо не карати.



Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Також вона сплатила в дохід держави 420 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районному суді розглядали справу про притягнення до адмінвідповідальності жінки за те, що син після уроків не пішов одразу додому.Про це йдеться у постанові суду від 2 листопада, - пише Район.Рожище Так, 18 вересня близько 14:30 хлопчик після навчання в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 міста Рожище не повернувся додому та самостійно гуляв на території райцентру.У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаялась, просила суворо не карати.Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, та накласти на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Також вона сплатила в дохід держави 420 гривень судового збору.

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