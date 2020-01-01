На Волині знайшли вбитого лося





Про це



Лось загинув на території польових угідь між селами Велика та Мала Глуша Любешівського р-ну, що в підпорядкуванні Українського товариства мисливців та рибалок. Очевидно, що тварина загинула через кульові поранення.



За фактом справи триває розслідування.



У пресслужбі лісівників зауважили, що це не перший випадок браконьєрства – а саме вбивства лосів, який фіксують працівники єгерської служби чи державної лісової охорони ДП «Любешівське ЛМГ» під час рейдів. Усі вони відбулися на території УТМР.



Один із нещодавно зафіксованих фактів виявили 18 жовтня у с. Судче Любешівського р-ну. Тоді тварина, втікаючи від браконьєрів, забігла у приватне подвір’я до людей. Але лось загинув через поранення, несумісні з життям. Так само, як і в цьому випадку. Очевидно, тварина намагалася врятуватися, проте кульові поранення виявилися смертельними.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 11 листопада, працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» знайшли тіло вбитої червонокнижної тварини - лося.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Лось загинув на території польових угідь між селами Велика та Мала Глуша Любешівського р-ну, що в підпорядкуванні Українського товариства мисливців та рибалок. Очевидно, що тварина загинула через кульові поранення.За фактом справи триває розслідування.У пресслужбі лісівників зауважили, що це не перший випадок браконьєрства – а саме вбивства лосів, який фіксують працівники єгерської служби чи державної лісової охорони ДП «Любешівське ЛМГ» під час рейдів. Усі вони відбулися на території УТМР.Один із нещодавно зафіксованих фактів виявилиТоді тварина, втікаючи від браконьєрів, забігла у приватне подвір’я до людей. Але лось загинув через поранення, несумісні з життям. Так само, як і в цьому випадку. Очевидно, тварина намагалася врятуватися, проте кульові поранення виявилися смертельними.

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