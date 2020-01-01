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На Волині знайшли вбитого лося

На Волині знайшли вбитого лося
Вчора, 11 листопада, працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» знайшли тіло вбитої червонокнижної тварини - лося.

Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Лось загинув на території польових угідь між селами Велика та Мала Глуша Любешівського р-ну, що в підпорядкуванні Українського товариства мисливців та рибалок. Очевидно, що тварина загинула через кульові поранення.

За фактом справи триває розслідування.

У пресслужбі лісівників зауважили, що це не перший випадок браконьєрства – а саме вбивства лосів, який фіксують працівники єгерської служби чи державної лісової охорони ДП «Любешівське ЛМГ» під час рейдів. Усі вони відбулися на території УТМР.

Один із нещодавно зафіксованих фактів виявили 18 жовтня у с. Судче Любешівського р-ну. Тоді тварина, втікаючи від браконьєрів, забігла у приватне подвір’я до людей. Але лось загинув через поранення, несумісні з життям. Так само, як і в цьому випадку. Очевидно, тварина намагалася врятуватися, проте кульові поранення виявилися смертельними.

На Волині знайшли вбитого лося

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Теги: браконьєрство, Любешівщина, лось
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