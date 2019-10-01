Волинська велосипедистка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи. ФОТО

З 11 по 15 листопада в Болгарії у місті Пловдив проходить чемпіонат Європи з велосипедного спорту на треку. У чемпіонаті Україну представляє національна збірна команда у складі 18 спортсменів і 11 тренерів.За підсумками перших днів чемпіонату, у командному спринті волинянкау тріо разом з львів’янкоюта киянкоювибороли бронзову медаль, поступившись велосипедисткам з Росії та Великої Британії, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Олександра Логвинюк – вихованка ШВСМ, майстер спорту України міжнародного класу. Тренують спортсменкуНагадаємо, чемпіонат Європи з велоспорту на треку триватиме до 15 листопада 2020 року у місті Пловдиві.