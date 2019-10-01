Волинська велосипедистка завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи. ФОТО
Сьогодні, 11:40
З 11 по 15 листопада в Болгарії у місті Пловдив проходить чемпіонат Європи з велосипедного спорту на треку. У чемпіонаті Україну представляє національна збірна команда у складі 18 спортсменів і 11 тренерів.
За підсумками перших днів чемпіонату, у командному спринті волинянка Олександра Логвинюк у тріо разом з львів’янкою Оленою Старіковою та киянкою Любов’ю Басовою вибороли бронзову медаль, поступившись велосипедисткам з Росії та Великої Британії, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Олександра Логвинюк – вихованка ШВСМ, майстер спорту України міжнародного класу. Тренують спортсменку Ковальов В.С. та Матвійчук-Жолнач В.В.
Нагадаємо, чемпіонат Європи з велоспорту на треку триватиме до 15 листопада 2020 року у місті Пловдиві.
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За підсумками перших днів чемпіонату, у командному спринті волинянка Олександра Логвинюк у тріо разом з львів’янкою Оленою Старіковою та киянкою Любов’ю Басовою вибороли бронзову медаль, поступившись велосипедисткам з Росії та Великої Британії, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Олександра Логвинюк – вихованка ШВСМ, майстер спорту України міжнародного класу. Тренують спортсменку Ковальов В.С. та Матвійчук-Жолнач В.В.
Нагадаємо, чемпіонат Європи з велоспорту на треку триватиме до 15 листопада 2020 року у місті Пловдиві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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