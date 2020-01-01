У «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Зазначають, що цього дня потрібно обов’язково взяти із собою студентський квиток та запитувати у ТРЦ про знижки та акційні пропозиції в магазинах та закладах.



В акції беруть участь усі розважальні зони та більшість магазинів і закладів.



Адреса: ТРЦ "ПортCity" Луцьк, Сухомлинського, 1.















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