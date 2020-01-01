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На Львівщині коронавірус забрав життя подружжя лікарів

На Львівщині коронавірус забрав життя подружжя лікарів
Від ускладнень після коронавірусу з різницею в один день померло подружжя медиків – Ганна та Богдан Городенчуки з міста Сокаль Червоноградського району Львівської області.

Відомо, що в їхній родині на COVID-19 одночасно захворіло п’ятеро осіб. Про трагічний випадок повідомив на своїй сторінці у Facebook головний лікар Сокальської районної лікарні Роман Швед, - пише Обозреватель.

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"Слів немає… Клятий коронавірус забрав життя Ганни Миколаївни та Богдана Ярославовича Городенчуків! Ще одні лікарі! Подружжя лікарів! До самого свого кінця вони допомагали хворим, боролися за кожне життя! Повірити неможливо... Світла та вічна пам'ять!" – написав він.

Богдан і Ганна Городенчуки померли від ускладнень після COVID-19
Зазначається, що за здоров’я лікарів львівські медики боролися більш ніж три тижні, проте безуспішно. У вівторок, 10 листопада, не витримало серце Богдана Городенчука, а вже наступного дня відійшла у вічність і його дружина Ганна, інформує "Нео Радіо Червоноград".

"Подружжя все життя працювало в Сокальській лікарні, любили свою роботу. Ганна Богданівна – завідувачем гінекологічного відділення, а Богдан Ярославович – завідувачем лабораторії", – йдеться в повідомленні.



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Теги: коронавірус, смерть, медики
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