У озері на Волині врятували птаха, який заплутався у браконьєрські сітки. ВІДЕО





Птах заплутався у браконьєрські риболовні сітки і не міг вибратись самостійно, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Інспектори на надувному човні дісталися до норця та обережно його звільнили.



Як відбувався порятунок, дивіться у відео:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі на озері Оріхове 12 листопада екоінспектори у під час рейду врятували норця.Птах заплутався у браконьєрські риболовні сітки і не міг вибратись самостійно, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Інспектори на надувному човні дісталися до норця та обережно його звільнили.Як відбувався порятунок, дивіться у відео:

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