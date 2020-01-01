У озері на Волині врятували птаха, який заплутався у браконьєрські сітки. ВІДЕО
Сьогодні, 12:47
У Ратнівському районі на озері Оріхове 12 листопада екоінспектори у під час рейду врятували норця.
Птах заплутався у браконьєрські риболовні сітки і не міг вибратись самостійно, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Інспектори на надувному човні дісталися до норця та обережно його звільнили.
Як відбувався порятунок, дивіться у відео:
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Птах заплутався у браконьєрські риболовні сітки і не міг вибратись самостійно, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Інспектори на надувному човні дісталися до норця та обережно його звільнили.
Як відбувався порятунок, дивіться у відео:
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