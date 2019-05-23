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Судитимуть 33-річну волинянку, яка збрехала поліції про злочин

Судитимуть 33-річну волинянку, яка збрехала поліції про злочин
За неправдиве повідомлення про злочин судитимуть 33-річну жительку одного із сіл Ковельського району.

Так, увечері 9 жовтня жінка звернулася у поліцію із заявою, в якій неправдиво повідомила про факт відкритого незаконного заволодіння громадянином її сумкою, паспортом та двома мобільними телефонами. Надалі вона так само неправдиво свідчила як потерпіла про вчинення щодо неї цього злочину, - інформує Волинська обласна прокуратура.

В обох випадках волинянку попереджали про кримінальну відповідальність – і за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, і за завідомо неправдиві показання.

Отож, вона усвідомлювала, що діє незаконно.

Тепер жінку обвинувачують у вчиненні цих кримінальних правопорушень, за які санкціями ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 КК України передбачено покарання до двох років позбавлення волі.

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Теги: поліція, злочин, брехня, Волинь
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