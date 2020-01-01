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Троє поляків вивезли українця за місто, побили і пограбували

Троє поляків вивезли українця за місто, побили і пограбували
У Волі-Шидловській поляки побили та пограбували громадянина України.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на mazowiecka.policja.gov.pl, інцидент трапився вночі.

Відомо, що троє молодиків затягли до автомобіля 37-річного українця, який працював у місцевості Млава (Мазовецьке воєводство). Вивезли його до околиці Волі-Шидловської, побили, забрали гроші, паспорт та залишили його при дорозі. Оговтавшись, чоловік дійшов до найближчих будинків, де попросив про допомогу.

Поліція вже затримала нападників. Ними виявилися 25-річний, 31-річний та 35-річний громадяни Польщі. Їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі. Поки що за рішенням суду нападники проведуть наступні 3 місяці під арештом.

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Теги: Польща, українець, пограбування
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