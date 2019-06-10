Пенсіонерка з Волині підхопила небезпечну хворобу під час роботи на городі

Через аномально теплу осінь триває активність кліщів у природі. Так, в області зареєстрували лабораторно підтверджений випадок захворювання на хворобу Лайма (кліщовий лаймбореліоз).Захворіла пенсіонерка з міста Ківерці, - інформує Волинський лабораторний центр.Під час епідеміологічного розслідування встановили, що захворювання пов’язане з проведенням сільгоспробіт на присадибній ділянці на початку жовтня.Хоча факт укусу кліща жінка заперечує, але через кілька днів хвора виявила еритему та набряк на шкірі в ділянці лівого колінного суглобу. Через тиждень додались скарги на загальну слабкість, погіршення зору та підвищення температури тіла.Із вказаними вище симптомами хвору госпіталізували у районну лікарню, діагноз лаймбореліозу підтвердили лабораторно.Хвороба Лайма (кліщовий лаймбореліоз) – це природно-вогнищеве, інфекційне, полісистемне захворювання, яке розвивається після укусу кліща, зараженого бореліями.Лаймбореліоз реєструють у всіх районах та містах області. Наприклад, у 2019 році найбільше захворілих реєструвалось у Ковельському, Локачинському, Маневицькому, Старовижівському районах та в Луцьку. Найбільша активність кліщів спостерігалась у весняно-літній період. В цьому році зареєстрували 4 випадки кліщового лаймбореліозу у Ківерцівському і Ратнівському районах та м. Нововолинську. Загалом, в області нараховують понад 130 ензоотичних територій з кліщового лаймбореліозу.