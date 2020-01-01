На Волині обікрали медзаклад





Про це Інформаційному агентству



Із амбулаторії, де проводились капітальні ремонтні роботи, невідомі особи викрали велику кількість радіаторів, бойлерів та багато інших будівельних інструментів.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно 11 листопада до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що в одному із сіл Турійського району невідома особа обікрала приміщення медичного закладу.



Зловмисник пошкодив вхідні двері та викрав радіатори опалення, електрообігрівачі, будівельні інструменти, ґрунтовку та інші прилади. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група. За фактом крадіжки поєднаної з проникненням розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ККУ. Наразі проводять усі необхідні заходи для встановлення всіх причетних до злочину осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодії обікрали Турійський центр первинної медико-санітарної допомоги.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Із амбулаторії, де проводились капітальні ремонтні роботи, невідомі особи викрали велику кількість радіаторів, бойлерів та багато інших будівельних інструментів.Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно 11 листопада до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що в одному із сіл Турійського району невідома особа обікрала приміщення медичного закладу.Зловмисник пошкодив вхідні двері та викрав радіатори опалення, електрообігрівачі, будівельні інструменти, ґрунтовку та інші прилади. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група. За фактом крадіжки поєднаної з проникненням розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ККУ. Наразі проводять усі необхідні заходи для встановлення всіх причетних до злочину осіб.

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