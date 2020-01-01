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На Волині обікрали медзаклад

На Волині обікрали медзаклад
Злодії обікрали Турійський центр первинної медико-санітарної допомоги.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Із амбулаторії, де проводились капітальні ремонтні роботи, невідомі особи викрали велику кількість радіаторів, бойлерів та багато інших будівельних інструментів.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно 11 листопада до правоохоронних органів надходило повідомлення про те, що в одному із сіл Турійського району невідома особа обікрала приміщення медичного закладу.

Зловмисник пошкодив вхідні двері та викрав радіатори опалення, електрообігрівачі, будівельні інструменти, ґрунтовку та інші прилади. На місці злочину працювала слідчо-оперативна група. За фактом крадіжки поєднаної з проникненням розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ККУ. Наразі проводять усі необхідні заходи для встановлення всіх причетних до злочину осіб.

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Теги: Турійськ, амбулаторія
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