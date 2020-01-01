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Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО

Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО
Екоактивісти із Променя Боратинської громади вкотре долучилися до Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Подібні ініціативи тут вже стали хорошою традицією і цей рік не став винятком.

Про це повідомляють на сайті громади.

Менше ніж за добу озеленювачі висадили понад 1000 саджанців модрини і сосни. Початок нового лісу заклали працівники сільської ради Вікторія Косарук, Валентина Бецелюк, Іванна Казакова, бібліотекарі Галина Патута, Лілія Кальчик, художній керівник Юлія Хінцінська, організатором та ідейним натхненником акції став місцевий житель Володимир Демчук.

«Такими важливими спільними заходами ми привертаємо увагу громадськості до питання збереження природи. Подібними акціями ми можемо показати, як здатні об’єднуватися задля вирішення глобальних викликів. Створення лісу – надзвичайно нелегка, однак благородна справа, якій варто приділяти особливу увагу у наш час», – зазначають учасники акції.

Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО
Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО
Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО

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Теги: Боратинська громада, екоактивісти, всеукраїнська акція
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