Поблизу Луцька екоактивісти висадили за один день понад тисячу дерев. ФОТО





Про це повідомляють на



Менше ніж за добу озеленювачі висадили понад 1000 саджанців модрини і сосни. Початок нового лісу заклали працівники сільської ради Вікторія Косарук, Валентина Бецелюк, Іванна Казакова, бібліотекарі Галина Патута, Лілія Кальчик, художній керівник Юлія Хінцінська, організатором та ідейним натхненником акції став місцевий житель Володимир Демчук.



«Такими важливими спільними заходами ми привертаємо увагу громадськості до питання збереження природи. Подібними акціями ми можемо показати, як здатні об’єднуватися задля вирішення глобальних викликів. Створення лісу – надзвичайно нелегка, однак благородна справа, якій варто приділяти особливу увагу у наш час», – зазначають учасники акції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екоактивісти із Променя Боратинської громади вкотре долучилися до Всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Подібні ініціативи тут вже стали хорошою традицією і цей рік не став винятком.Про це повідомляють на сайті громади. Менше ніж за добу озеленювачі висадили понад 1000 саджанців модрини і сосни. Початок нового лісу заклали працівники сільської ради, художній керівник, організатором та ідейним натхненником акції став місцевий житель«Такими важливими спільними заходами ми привертаємо увагу громадськості до питання збереження природи. Подібними акціями ми можемо показати, як здатні об’єднуватися задля вирішення глобальних викликів. Створення лісу – надзвичайно нелегка, однак благородна справа, якій варто приділяти особливу увагу у наш час», – зазначають учасники акції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію