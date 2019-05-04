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На одній із луцьких вулиць встановлять майже 250 LED-ліхтарів

На одній із луцьких вулиць встановлять майже 250 LED-ліхтарів
На вулиці Конякіна тривають роботи з реконструкції мережі зовнішнього освітлення.

Про це повідомляє мерія Луцька.

Проєктом тут передбачена заміна застарілих та частково непрацюючих, натрієвих світильників на сучасні LED-типу, загальною кількістю 246 штук.

Усі замінені світильники будуть обладнані регуляторами потужності, що дасть змогу ефективно керувати яскравістю освітлення в залежності від часу доби. Окрім того, в замінених LED-лампах будуть встановлені блоки захисту від перенапруги енергомережі, у тому числі - від потрапляння блискавки.

Роботи планують завершити до кінця листопада 2020 року. Загальна вартість робіт становить 2 млн 400 тис. грн, з яких грантових коштів - 2 млн 160 тис. грн.

Нагадаємо, що проєкт «Покращення безпеки транскордонної дорожньої інфраструктури Хелма і Луцька» спільно реалізується виконавчим комітетом Луцької міської ради та Адміністрацією міста Хелм (Республіка Польща). Загальний бюджет проєкту - 2 415,7 тис. євро, з яких 772,4 тис. євро припадає на заходи у Луцьку. В рамках проєкту вже були завершені роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення та проведений капітальний ремонт вулиці Рівненської (від вулиці Задворецька до вулиці Купріна), а також - виконали значну частину робіт з капітального ремонту світлофорних об'єктів у місті Луцьку.


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Теги: Луцьк, нове освітлення, ліхтарі
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