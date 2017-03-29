Покинута дитина в готельному номері у Ковелі: 20-річна матір розповіла, чому залишила сина. ВІДЕО
Сьогодні, 15:15
26 жовтня в одному з готелів Ковеля виявили покинутого 3-річного хлопчика. Поряд з ним у номері були пакети з одягом і пляшечка води. Дорослі, які залишили дитину, сказали працівникам готелю, що мусять забрати документи, а хлопчик, мовляв, за цей час виспиться. Однак за маленьким Андрійком ніхто так і не повернувся.
Журналісти знайшли сім’ю хлопчика і з’ясували, чому він опинився у готелі сам. Про це йшлося у програмі “Говорить Україна”, пише "12 канал".
Батьки Андрійка – Володимир та Анастасія – вже кілька місяців не живуть разом. Майже увесь цей час хлопчик жив із мамою, яка, до слова, зникає не вперше. Усе минуле літо малюк провів у реабілітаційному центрі. Потім його знову забрала мама. Батько пояснив, що на той момент не мав умов, аби забрати до себе хлопчика. Та зараз запевняє, що більше ніколи не довірить своїй ексдружині сина.
За пошуки жінки взялися й правоохоронці.
“Вона раніше вела аморальний спосіб життя, потрапляла в поле зору поліції. Тому зараз вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав, а не лише притягнення до адмінвідповідальності (за залишення дитини без батьківського піклування, – ред.)”, – сказала речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Також з Андрійком працювала психологиня. Вона запевняє, що дитина добре розвинена на свій вік, знає кольори.
“Він знає, що мама його покинула і він про це говорить. В нього залишається страх бути покинутим. Наразі не треба віддавати дитину матері. Їй, ймовірно, доведеться заново знайомитися із сином через рік, можливо, більше. Бо з появою матері зараз в дитини може відбутися ретравматизація”, – пояснила лікарка.
Хресна хлопчика каже, що його мама рідко з нею спілкувалася, часто міняла телефони та місце проживання.
Журналістам вдалося знайти й саму Анастасію. Жінка розповіла, чому покинула сина самого в готелі.
“Моє особисте життя опублікували, я не можу з квартири вийти! Я зв’язалася не з тими людьми. Я просто потрапила не туди, куди треба. В мене вкрали документи. Мені поставили ультиматум: або ти залишаєш дитину і йдеш, або… Я не хочу навіть говорити. Я мусила його залишити. В мене вибору не було. Я боюсь виходити”, – сказала жінка.
Журналісти пообіцяли передати поліції інформацію про можливе місцеперебування матері покинутого хлопчика.
Журналісти знайшли сім’ю хлопчика і з’ясували, чому він опинився у готелі сам. Про це йшлося у програмі “Говорить Україна”, пише "12 канал".
Батьки Андрійка – Володимир та Анастасія – вже кілька місяців не живуть разом. Майже увесь цей час хлопчик жив із мамою, яка, до слова, зникає не вперше. Усе минуле літо малюк провів у реабілітаційному центрі. Потім його знову забрала мама. Батько пояснив, що на той момент не мав умов, аби забрати до себе хлопчика. Та зараз запевняє, що більше ніколи не довірить своїй ексдружині сина.
За пошуки жінки взялися й правоохоронці.
“Вона раніше вела аморальний спосіб життя, потрапляла в поле зору поліції. Тому зараз вирішуватиметься питання про позбавлення батьківських прав, а не лише притягнення до адмінвідповідальності (за залишення дитини без батьківського піклування, – ред.)”, – сказала речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Також з Андрійком працювала психологиня. Вона запевняє, що дитина добре розвинена на свій вік, знає кольори.
“Він знає, що мама його покинула і він про це говорить. В нього залишається страх бути покинутим. Наразі не треба віддавати дитину матері. Їй, ймовірно, доведеться заново знайомитися із сином через рік, можливо, більше. Бо з появою матері зараз в дитини може відбутися ретравматизація”, – пояснила лікарка.
Хресна хлопчика каже, що його мама рідко з нею спілкувалася, часто міняла телефони та місце проживання.
Журналістам вдалося знайти й саму Анастасію. Жінка розповіла, чому покинула сина самого в готелі.
“Моє особисте життя опублікували, я не можу з квартири вийти! Я зв’язалася не з тими людьми. Я просто потрапила не туди, куди треба. В мене вкрали документи. Мені поставили ультиматум: або ти залишаєш дитину і йдеш, або… Я не хочу навіть говорити. Я мусила його залишити. В мене вибору не було. Я боюсь виходити”, – сказала жінка.
Журналісти пообіцяли передати поліції інформацію про можливе місцеперебування матері покинутого хлопчика.