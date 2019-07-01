Чи пропускають у Луцьку «швидку» і пожежників: експеримент. ФОТО

Ще без маячків, можна листя домітати…

У автомобілі ще був пасажир, який поводився неадекватно.

В рамках Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху у Луцьку провели операцію під кодовою назвою «Маячок», перевіряли, чи даватимуть водії дорогу спецавтомобілям.Так, зранку 12 листопада спецавтівка рятувальників, декілька екіпажів патрульної поліції та карета «швидкої» разом із журналістами їздили вулицями із увімкненими проблисковими маячками і звуковим сигналом заздалегідь продуманими маршрутами, аби виявляти водіїв-порушників.Перед початком операції начальник управління патрульної поліції Волинської областінаголосив, що такі заходи у місті проводять періодично і не лише у межах тижня безпеки дорожнього руху, адже правоохоронці, як ніхто інший, знають, що інколи чийсь порятунок залежить від декількох хвилин або й секунд. Крутень зауважує, що такі профілактичні заходи позитивно впливають на свідомість водіїв і пішоходів.Загалом від початку цього року до відповідальності притягнули 19 водіїв, штраф за таке складає 510 гривень.Андрій Крутень нагадує: якщо водій бачить проблискові маячки синього кольору або ж чує звукову сирену, то повинен надати дорогу, а у деяких випадках – зупинитися, пішоходи ж зобов’язані утриматися від переходу проїжджої частини. Коли до водія наближаються автомобілі із увімкненими маячками синього кольору, то швидкість потрібно знизити до 40 км/год. У разі, якщо на горизонті з’являються спецавтомобілі із увімкненими маячками синього та червоного кольорів, водії зобов’язані надати перевагу, а якщо вони рухаються ще й у попутному напрямку – і взагалі зупинитися.На операцію «Маячок» всі виїжджали централізовано із вулиці Грибоєдова, де розшатована 25-та пожежно-рятувальна частина. За кожним зі спецавтомобілів була додатково «прикріплена» машина патрульних, обов’язком яких було негайно реагувати на порушення.За планом мали виїхати відразу на Перемоги, по кільці до «Променя», на Набережну, Волі, Рівненську і назад. Екіпаж рятувальників домовився, що увімкне маячки вже у центрі, аби все було максимально правдиво.За кермом автомобіля рятувальників був начальник відділення «Водій» 25 ДПРЧ. Пульт, який керує гучністю та тоном сирени, тримав у руках заступник начальника 25 ДПРЧВідпрацьовувати почали на проспекті Волі. Коли тільки увімкнули сирени, водії почали один за одним перелаштовуватися, хтось від переляку чи то несподіванки намагався втекти на зустрічну смугу, щоправда декілька разів довелося сигналити маршрутним транспортним засобам, яким було «важче». Реагували і пішоходи, зупинялися перед тим, як планували перетнути дорогу. Загалом за перших 15-20 хвилин великих проблем не було, патрульні, що їхали позаду, зупинили лише одного водія легковика, який чемно погодився, що винен і пообіцяв надалі бути більш уважним.Впертого водія зупинили уже на виїзді із Луцька, на вулиці Рівненській.Чоловік за кермом вантажного буса жодним чином не реагував на сирену і маячки, незважаючи на те, що у правій смузі автомобілів не було і ніщо не заважало дати дорогу автомобілю рятувальників. Більше того, коли ж згодом за чоловіком поїхав екіпаж патрульних, він теж не відразу зупинився, довелося його обганяти і блокувати проїзд. За кермом був чоловік старшого віку.«Нема що робити, тільки на пенсіонерах наживатися. Мені не було куди там з’їхати і стати», – все повторював водій, однак, патрульні мали відеодоказ зворотнього.Сергій Січко у структурі працює уже 9 років, каже, що раніше проблем на дорозі було більше, хоча й зараз часом трапляються отакі-от «приклади» водіїв, які ставлять під загрозу чиїсь майно та життя.«Сьогодні дякую, перш за все, тим водіям, що зупиняються і дають дорогу, коли бачать спецсигнали маячків не лише аварійно-рятувальних автомобілів, але й поліції та «швидкої». Для нас це дуже важливо. Пожежне авто «наздоганяє» той час, за який екіпаж повинен доїхати до місця пожежі, не втрачаючи зайвих секунд», – каже, що їхня частина має на це 5–7 хвилин і у жодному разі не може зволікати.«Коли я тільки сюди прийшов, у нас ще були старі «Зіли», то набагато частіше траплялося так, що автомобілі не пропускали на пожежу, втрачали час», – говорить водій автомобіля-велетня Петро Семенюк. – Зараз учасники дорожнього руху стали більш свідомими, хоч і не всі... Потрібно розуміти, що, аби зупинити цей автомобіль, потрібен час, розігнатися – так само. Там хвилина, там – 2, от і може набігти».До слова, рятувальник вже протягом семи років їздить за кермом одного із найбільших автомобілів Луцька.Не рідкість також, що трапляються ДТП за участю спецавтомобілів, однак, якщо транспорт поспішав на виклик, то здебільшого винуватцем є саме учасник руху, який не надав перевагу на дорозі.Петро Семенюк зізнається, що є такі локації у Луцьку, де треба мати неабиякі навички, аби до них дістатися і до того ж вчасно, зокрема це стосується вулиць у Старому місті.Тим часом патрульні, що супроводжували «швидку», піймали ще одного водія, який не дотримався правил дорожнього руху.Тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Волині, старший лейтенантпідбив підсумки операції «Маячок» 12 листопада.«Як показало відпрацювання, із водіями у місті Луцьку ситуація доволі непогана, практично усі надають перевагу у русі спеціальним транспортним засобам, а от пішоходи створюють доволі серйозну небезпеку. Вони виходять на пішохідні переходи, коли наближається спеціальний транспортний засіб. Із такими сьогодні проводили профілактичні бесіди», – розповів Вячеслав Кирикилиця.За підсумками відпрацювання зупинили 3 автомобілі-порушники. На водіїв виписали 3 постанови, а також склали ще один протокол на керманича вантажного буса Citroën, який, окрім того, що не надавав дорогу ДСНСникам, ще й не зупинився на вимогу працівників поліції, які наздоганяли його із синьо-червоними проблисковими маячками та увімкненим звуковим сигналом.У водія тимчасово вилучили посвідчення водія, цю справу розглядатиме суд.Наголошуємо, що бажання перейти дорогу перед «швидкою» чи пожежним авто або небажання дати дорогу цим автівкам може коштувати комусь життя.